Bambaşka bir Lens

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı, Antalya kampında adeta coştu! Sezonun ilk yarısındaki performansı eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, Belek’teki takım çalışmalarına yüksek formuyla damga vurdu.

Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere temsilcisi Sunderland’ten kadrosuna kattığı Jeremain Lens, ligin ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla inişli-çıkışlı bir grafik sergilemişti. Özellikle takım çalışmalarında isteksiz görüntüler ortaya koyması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş’ten birçok kez uyarı alan Hollandalı futbolcu, takımının Antalya kampında adeta küllerinden doğdu! Kampa fırtına gibi başlayan tecrübeli isim, yüksek temposuyla takım arkadaşlarının önüne geçmeyi başardı. Etkili görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş’i de mutlu eden 30 yaşındaki oyuncu, özellikle çift kale maç çalışmalarında farkını belli etti.

‘Böyle giderse formayı alır’

Bu sezon Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’in formda olması sebebiyle kulübeye mahkum kalan Lens’in, çift kale maç idmanlarında her iki kanatta da etkili olması, başarılı oyuncuyu formaya yaklaştırdı. İdmanlarda yaptığı isabetli ortalar ve rakip kaleye gönderdiği adrese teslim şutlarla yıldızını parlatan Lens için teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarına, “Böyle giderse formayı alır” dediği ve takım arkadaşlarına da Lens’in hırsını örnek gösterdiği kaydedildi.

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