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Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.

Balotelliye yıllık 5 milyon euro!

Negredo ve Gomis gibi tecrübeli isimleri gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir hamle ile yeniden ilk göz ağrısı Balotelli’ye dönüş yaptı.

26 yaşındaki İtalyan yıldızın sözleşmesinin bitmesi de Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttı.

Bomba bir transfer yaparak taraftarları heyecanlandırmak isteyen Dursun Özbek yönetimi, Balotelli için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.

Haberturk'ün haberine göre, İstediği imza parası ile birlikte Balotelli’ye 3 yıl için 15 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanan yönetim, şampiyonluk bonuslarını da katarak yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları öğrenildi.

KIRMIZILARA ABONE!

İtalyanlar’ın yaramaz çocuğu olarak bilinen Mario Balotelli, daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool formalarını giydi.

Kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan Mario, sezon başında beklediği teklifler gelmeyince, Nice’le bir yıllık kontrat yapmıştı.

Fransız ekibinde iyi bir çıkış yakalayan Balotelli, buna rağmen saha içindeki hırçınlığını sürdürdü.

Golcü futbolcu, bu sezon Nice formasıyla çıktığı 28 maçta 3 kırmızı, 10 sarı kart gördü.

Milan’daki son sezonunda 24 maçta 3 gol atan Balotelli, Nice’te patlama yaptı, 28 karşılaşmada 17 kez ağları sarstı.

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