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Bir ilk! Muslera görüşme odasında

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Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

Ballon d'Or 5. kez Cristiano Ronaldo'nun

2017 Ballon d'Or ödülünü Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo kazandı. Portekizli futbolcu, böylece 5. kez Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Ballon dOr 5. kez Cristiano Ronaldonun

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü’nü (Ballon d’Or), Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

France Football Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Portekizli Cristiano Ronaldo yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü’nün sahibi oldu.

2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 5. kez ödüle layık görülen 32 yaşındaki Ronaldo, daha önce 5 defa bu ödülü kazanan Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’yi yakaladı.

Lionel Messi ve Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, oylamada Ronaldo’nun gerisinde kaldı.

Ronaldo, 2017 yılında İspanyol ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

France Football Dergisi’nin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA’nın 1991-2009 arasında seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010 yılında "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. İki kurum, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa geçen yıl son vermişti.

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Ballon dOr 5. kez Cristiano Ronaldonun

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