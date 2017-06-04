Bafetimbi Gomisten olay paylaşım!

Cim Bom’un transferdeki 1 numarası Gomis, sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaşarak Galatasaray’a mesaj yolladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında Galatasaray’ın 1 numarası konumundaki Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Fransız futbolcu, bir süredir gönderdiği mesajlara bir yenisini eklerken, bu kez aslan figürüne yer verince, “Galatasaray’a transferi bitmiş” yorumları yapılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan 31 yaşındaki oyuncunun durumu, önümüzdeki hafta kesinlik kazanacak.

Menaceri İstanbul’a geliyor

Gomis’in menaceri Etienne Mendy, transferdeki son pürüzleri görüşmek üzere gelecek hafta Galatasaraylı yöneticilerle İstanbul’da bir araya gelecek. Bu görüşmeyle beraber transfere son noktanın konulması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Gomis’in kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunda da anlaştı.