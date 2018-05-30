Bafetimbi Gomisten ayrılık sözleri

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda geride bıraktığı başarılı sezonun ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon oldunuz ve 33 maçta 29 gol attın, daha iyi bir sezon hayal edebilir miydin?" sorusuna yanıt veren Bafetimbi Gomis, "Hayır edemezdim. Büyük Galatasaray ailesinin sevgilisi olduğum için çok şanslıyım. 30 milyondan fazla taraftarı olan Galatasaray, beni sevgisiyle çok şımarttı. Bir hikaye yazmak isteseydim, bu kadar güzelini, bundan daha iyisini yazamazdım." dedi.

"FRANSA DIŞINDA KENDİMİ KANITLAMAK..."

"Çok kısa sürede sana hayranlık oluştu, bu nasıl gerçekleşti?" sorusunu yanıtlayan Bafetimbi Gomis, "Havalimanında bana yapılan karşılamadan çok etkilendim. Ailem bana her zaman gösterilen sevgiye, saygıya karşılık vermemi öğretti, ben de bunu yaptım. Marsilya'daki performansımdan sonra taraftarlar benden çok şey bekliyordu, en büyük Türk kulübünün iyi bir golcüsü olmalıydım. Oyun tarzımla, Galatasaray'ın planları uydu ve yurt dışında önemli bir deneyim yaşamış oldum. Özellikle Sweansea'deki karmaşık günlerin ardından Fransa dışında da kendimi kanıtlamak istedim." açıklamasını yaptı.

"KAYSERİSPOR MAÇINDA ATTIĞIM GOLLERLE..."

Hazırlık kampında kendimi bulmam uzun zaman aldı. Daha sonra takıma uygun olup olmadığım sorgulandı. Ligdeki ilk maçımda Kayserispor'a karşı iki gol attım. O maçla birlikte doğru oyuncu olduğumu düşündüklerine inanıyorum. Kolektif bir oyun ve iyi paslarla birlikte çok gol attım ve şımartıldım. Kesinlikle bunun için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

"BENJAMIN BUTTON DEĞİLİM, BABAM ÖLÜNCE..."

"Futbolda bir Benjamin Button olduğunu söyleyebilir miyiz?" şeklindeki soruyu üzerine açıklama yapan Gomis, "Yaşlandıkça daha iyi bir oyun ortaya koydum. Bunu söyleyemeyiz. İngiltere'de başarısızlık ve arkasından babamın ölümüyle bazı şeylerin farklı olduğunu gördüm. Daha az baskıyla daha özgür hissediyorum. Geçmişe göre daha çok çalışıyorum. Özel bir antrenörüm var, bana kalan zamanlarda da çalışıyorum, bu şekilde yaşlanmıyorum." dedi.

"SADECE ŞAMPİYONLUĞUM EKSİKTİ"

"Kariyerim boyunca tek elde edemediğim şey şampiyonluktu. Çok büyük takımlarda oynadım ve çok fazla gol attım. Ancak şampiyonluk yaşamadım. Bu unvanı Galatasaray'da kazanma fırsatım oldu." diyen Gomis'a, "Şubat ve Mart arasında 9 gol attın" hatırlatması üzerine Fransız yıldız "Yenilmez hissediyorduk. Ancak alçak gönüllülüğümüzü ilk sırada tutmalıydık. Yağmurdan sonra hava güzelleşir. Bunun tersi olduğunda ise üzülürsünüz. Küme düşen Gençlerbirliği karşı aldığımız mağlubiyet de bizi üzdü." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA YAŞAMAK BÜYÜK BİR ZEVK"

"İstanbul'da saha dışında hayat nasıl?" sorusu üzerine şehir hayatını anlatan Gomis, sporx"İnanılmaz bir şehir. Bu bana çok büyük sürpriz oldu. Çocuklarım ve ailem iyi adapte oldu. İstanbul'da yaşamak büyük bir zevk. Şehrin içinde yaşayarak, halkın arasına karışmayı seviyorum. Bu çocuklarım için önemli. İnsan bilinmeyenden korkar ama bunu kırmak istedim. İstanbul bunun için güzel bir şehir. Oğlum bu kültür öğreniyor ve İstanbul'da hayata karışıyor. Bu iyi bir şey. Biraz Türkçe, biraz İngilizce, biraz Fransızca konuşuyor. Bu kesinlikle onun için ödül diyebilirim." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden 32 yaşındaki golcü "Popüler olduğunuz için zaman zaman sokakta zorlanabiliyorsunuz. Zaman zaman ailemle ya da arkadaşlarımla dışarıda yemek yiyoruz. Etrafımı tutkulu insanlar sarıyor ve benzersiz bir şey yaşadığım için oldukça şanslıyım." dedi.

"PERFORMANSIMIN NEDENİ İNTİKAM DEĞİL"

"Galatasaray'daki başarılı sezonun geçmişe bir intikam mı?" sorusuna cevap veren Gomis, "İntikam değil. Lyon ya da Swansea günlerimi düşünüyorum. Lyon'da Lisandro Lopez ve Alexandre Lacazette vardı. Kendimi bir numara olarak hissetmiyordum. Swansea'de doğru ya da yanlış bilmiyorum ama Wilfrid Bony nedeniyle çoğu zaman yedek kulübesinde kaldım. Hiç rahat olamadım. Ama Marsilya'da ve Galatasaray'da bana gösterilen güven sayesinde ne kadar etkili olduğumu gösterdim." diye konuştu.sporx

"BABAMA YAKIN OLMAK İÇİN MARSİLYA, SONRA GALATASARAY..."

Marsilya ve Galatasaray tercihlerinin nedenleri aktaran Gomis "Marsilya'nın bana en çok ihtiyacı olduğumu dönemde orada oynadığım için mutluyum. Kiralıktım ve teklifler geleceğini biliyordum. Galatasaray'ı seçtim çünkü beni en çok isteyen kulüp onlardı. Marsilya beni ilk forvet olarak görmeden başka bir plan yapmayı düşündü. Marsilya'nın ekonomik sıkıntıları vardı ama ben yine de geldim. çabaladım çünkü oyun seviyemi geliştirmeliydim. Ayrıca babamın son zamanlarında ona daha yakın olmak istedim. Afrika kültürümüze göre aile ile zaman geçirmek çok önemlidir. Marsilya'da harika bir hikaye yaşadım. Galatasaray'da mücadele etmek beklediğim bir seviyeydi. Tüm kriterlerime uygundu ve bundan çok memnunum." dedi.

GALATASARAY'DA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

"Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Böyle bir sezondan sonra Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyorum. Yönetimle en iyi ne yapmayı düşündüklerini konuşacağım. Türkiye'de olduğum için mutluyum. Beş büyük ligdeki takımlarla Galatasaray arasında fark yok. Harika bir kulübün parçasıyım. Özellikle Türkiye Ligi büyüdükçe daha büyük oyuncular geliyor. Türkiye'ye gitmem için beni arayan ünlü oyuncuların sayısına şaşırırsınız." açıklamasını yaptı.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda olmaması hakkında da konuşan Gomis "Fransa Milli takımı'na çağrılsaydım iyi olabilirdi. Bu sezon başarılı olmak için yaptığım tüm fedakarlıkların ödülü olurdu. Ne yazık ki olmadı. Yine de Fransa'yı destekliyorum, umarım şampiyon olurlar. Eğer Didier Deschamps beni ararsa asla onu reddetmem. Ülkenizin renkleri için mücadele etmek daha güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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