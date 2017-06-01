Bafetimbi Gomisin maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.

Galatasaray adım adım Gomis transferinde sona yaklaşıyor... 31 yaşındaki Fransız yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Sarı- Kırmızılılar, şu sıralarda kulübü Swansea City ile son detayları görüşüyor.

3 milyon euro

İngiliz kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için bonserviste indirime gidildiği, hatta ödemenin taksitlerle yapılmasının dahi kabul edildiği bildirildi. Galatasaray’ın bu transfer için Swansea’ye maksimum 3 milyon Euro civarında bir ödeme yapması bekleniyor. Cim Bom’u asıl zorlayacak olan ise Bafetimbi Gomis’in kendisine yapılacak ödemeler gibi görünüyor.

Bonuslar da kabul edildi

Sarı-Kırmızılılar’ın senelik 3 milyon Euro civarında yıllık ücret teklif ettiği Gomis, imza parası ve çeşitli bonuslar için de talepte bulundu. Yönetimin bu şartları kabul ettiği belirlendi. Bu sezon kiralık oynadığı Marsilya’da 20 gol atan Gomis’in Galatasaray dışında da talipleri olması, elinin güçlü olmasını ve sürekli yeni şeyler talep etmesini sağlıyor.

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