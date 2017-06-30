Bafetimbi Gomisin gol sevincinin anlamı ortaya çıktı

Batefimbi Gomis'in attığı her golden sonra yaptığı sevinç gösterisinin manası belli oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı üzerine geçirdikten sonra taraftarı, gollerden sonra yaptığı hareket ile selamladı. Panter taklidi olan bu sevincin uzun bir geçmişi var.

Batefimbi Gomis'in attığı her golden sonra yaptığı sevinç gösterisinin manası belli oldu, hareketin 50 yıllık bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. 'Saldıran Panter' olan bu hareket, hayvanın avına karşı harekete geçtiği anı tasvir ediyor.

Bafetimbi Gomis Saint Etienne takımının altyapısında olduğu dönemde, yeşil-beyazlıların A takımında Alex Dias isimli bir futbolcu oynuyordu. Brezilyalı futbolcu attığı gollerden sonra bu Panter hareketini yapıyordu. Saint Etienne genç takımında oynayan Gomis, bu hareketi abisinden görüp almış.

1999-2003 arası Saint Etienne forması giyen Alex Dias bu hareketi aynı takımın bir başka oyuncusuna saygı babında yapıyormuş. 1967-1972 arası dönemde Fransız ekibinde oynayan Malili futbolcu Salif Keita'nın lakabı 'Kara Panter'di... Saint Etienne'de 149 maçta attığı 125 golle tam bir gol makinası olan forveti yad etmek için bu hareketi yapıyordu.

Kara Panter Keita'yı anan bu hareket zaman içinde başka Saint Etienneli futbolcular tarafından da gol sonrası yapıldı ve bir gelenek haline geldi. Gomis de profesyonel olduğu 2004'ten bu yana hareketi yapmaya başladı, 13 yıldır da yapıyor.

Skorer