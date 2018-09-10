Bafetimbi Gomisin akrabası öldürüldü

Ligue 1 ekibi Saint-Etienne yaptığı resmi açıklamayla eski futbolcusu William Gomis'in kalaşnikofla öldürüldüğünü duyurdu. William Gomis'in, eski G.Saraylı Bafetimbi Gomis'in akrabası olduğu belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne resmi bir açıklama yaparak eski defans oyuncusu William Gomis'in kalaşnikofla vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

G.Saray'dan bu yaz ayrılan Bafetimbi Gomis'in de akrabası olduğu belirtilen William Gomis'in Pazar akşamı hayatını kaybettiği belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun La Seyne-sur-Mer bölgesinde kalanikof silahıyla vurularak öldürüldüğü ve aynı olayda 14 yaşındaki bir çocuğun da öldüğü bildirildi.

Birkaç hafta önce William Gomis'in bir kardeşinin yine silahla vurularak hayatını kaybettiği de eklendi.

Milliyet