Bafetimbi Gomis neden bayıldı, hastalığı ne?

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olurken 6. dakikada Bafetimbi Gomis yürekleri ağızlara getirdi. Gomis, aniden yere yığıldı ve sağlık görevlileri acilen müdahale ettiler.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ceza alanı içinde bir anda yerde kaldı, oyuncular endişeyle sağlık ekibini oyun alanına davet etti. Doktor kenara gelmesini söyledi ama O devam etmek istedi. Fransız futbolcu kontrollerin ardından oyuna dahil oldu. Vazovagal Senkop hastalığı bulunan Gomis'in beyne kan akışı zaman zaman azalabiliyor ve kısa süreli bilinç kaybı ile bayılmalar yaşayabiliyor. Peki, Vazovagal Senkop nedir?

Gomis'in hastalığı Vazovagal Senkop​ nedir?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Birçok farklı durum bayılmaya neden olabilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri (hipoglisemi), anemi (oksijen taşıyan sağlıklı hücrelerin azalması) ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Bayılma sırasında düşmeden kaynaklanan ciddi yaralanmalar,yaşlılar için bir sorundur. Çoğu çok kısa sürer. Bayılan kişi tam bilincine genellikle birkaç dakika içinde kavuşur.

Bayılma yaygın bir sorundur, acil servis vakalarının %3''ünü, hastanede yatışların %6''sını oluşturur. Bunun dışında sağlıklı kişilerde de olabilir. Bir kişi fenalık geçirebilir ve sersemleyebilir (presenkop) ya da bilincini kaybedebilir (senkop).

Vazovagal Senkop sebepleri

Bayılmanın çeşitli nedenleri olabilir. Vazovagal atak veya nöral aracılı senkop olarak da adlandırılan basit bayılma en sık görülen türlerdendir. Bu, çocuk ve genç yetişkinlerde daha yaygındır. Vazovagal atak, tansiyonun düşerek beyindeki kan dolaşımını azalttığı ve bilinç kaybına neden olduğu için gerçekleşir. Bir atak tipik olarak ayakta iken gerçekleşir ve çoğunlukla öncesinde hararet, bulantı, sersemlik ve göz kararması yaşanır. Senkop uzun sürerse, bir nöbeti tetikleyebilir.

Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres, açlık ya da alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle basit bir bayılma yaşanabilir. Basit bayılma yaşayanların çoğunda bir kalp sorunu veya nörolojik (sinir ya da beyin) sorun olması gerekmez.

Bazı insanların vücutlarının, özellikle de yatma ya da oturma pozisyonunda iken çok hızlı bir şekilde ayağa kalktıklarında tansiyonu düzenleme şeklinde bir sorun vardır, Bu duruma postüral hipotansiyon denir ve bayılmaya neden olacak kadar şiddetli olabilir. Bu tür bayılma, yaşlılarda, yatağa düşüren uzun bir hastalık yaşayanlarda ve zayıf kas tonusu olanlarda daha yaygındır.

Aşağıdakiler de bayılmaya neden olabilir.

Otonom sinir sistemi hastalıkları. Otonom sinir sistemi, sinir sisteminin kalbin atışı, kan damarlarının daralma derecesi ve nefes alıp verme gibi istemsiz hayati fonksiyonları kontrol eden kısmıdır. Otonom sinir sistemi sorunları arasında, akut ya da subakut disotonomi, kronik postgangliyonik otonomik yetmezlik ve kronik preganglionik otonomik yetmezlik vardır. Eğer bu bozukluklardan herhangi biri varsa, erektil disfonksiyon (ereksiyon olamama ya da ereksiyonu koruyamama), mesane ve bağırsak kontrolünün kaybı, gözbebeklerinin normal reflekslerinin kaybı ya da ter, gözyaşı ve tükürük salgısının azalması gibi başka ciddi belirtiler de olması muhtemeldir.

Sinir sisteminin tansiyonu ve kalp hızını düzenleyen kısımlarına engel olan durumlar. Bu durumlar arasında şeker hastalığı, alkolizm, kötü beslenme ve amiloidoz (doku ve organlarda mumsu protein birikmesi) vardır. Kan damarlarına etki eden bazı tansiyon ilaçları alıyorsanız, bayılma sıkıntısı yaşamanız daha muhtemeldir. Vücudunuzdaki kan miktarını ve dolayısıyla tansiyonu etkileyebilen sıvı kaybı yaşarsanız, bayılma olasılığınız artar.

Beyne kan akışını engelleyebilen kalp damar sorunları Bunlar, kalp bloğu (kalp kasını kontrol eden elektriksel impulslarla ilgili bir sorun), sinüs nodu (kalpte atışa yardımcı olan özel bir bölge) sorunları, kardiyak aritmi (düzensiz kalp ritmi), akciğerlerinizde kan pıhtısı, aort kalp kapakçığında anormal daralma ya da kalp yapılarıyla ilgili diğer belirli sorunlardır.

Belirli sinirlerin alışılmadık şekillerde uyarılmasına neden olan durumlar. Bunlar, miktürisyon senkopu (idrar yapma sırasında ya da sonrasında bayılma), glossofaringeal nevralji (ağızdaki belirli bir sinirin iltihaplanması ve ağrısı sonucu bayılma), öksürük senkopu (şiddetli öksürük sonrası bayılma) ve streç senkoptur (boyun ve kolları esnettiğiniz zaman gerçekleşen bayılma).

Hiperventilasyon. Aşırı endişeli ya da paniklemiş hale gelir ve çok hızlı nefes alırsanız, hiperventilasyon (çok fazla oksijen alarak karbondioksiti çok çabuk atma) nedeniyle bayılabilirsiniz.