"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.
Karşınızda tarihin en pahalı takımı

Karşınızda tarihin en pahalı takımı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.
Ergin Ataman'dan 'İstiklal Marşı' önerisi

Ergin Ataman'dan 'İstiklal Marşı' önerisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye’nin bulunduğu hassas dönemde basketbol camiası olarak duyarlılıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, “NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal

Bafetimbi Gomis neden bayıldı, hastalığı ne?

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olurken 6. dakikada Bafetimbi Gomis yürekleri ağızlara getirdi. Gomis, aniden yere yığıldı ve sağlık görevlileri acilen müdahale ettiler.

Bafetimbi Gomis neden bayıldı, hastalığı ne?

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ceza alanı içinde bir anda yerde kaldı, oyuncular endişeyle sağlık ekibini oyun alanına davet etti. Doktor kenara gelmesini söyledi ama O devam etmek istedi. Fransız futbolcu kontrollerin ardından oyuna dahil oldu. Vazovagal Senkop hastalığı bulunan Gomis'in beyne kan akışı zaman zaman azalabiliyor ve kısa süreli bilinç kaybı ile bayılmalar yaşayabiliyor. Peki,  Vazovagal Senkop nedir?

Gomis'in hastalığı  Vazovagal Senkop​ nedir?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Birçok farklı durum bayılmaya neden olabilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri (hipoglisemi), anemi (oksijen taşıyan sağlıklı hücrelerin azalması) ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Bayılma sırasında düşmeden kaynaklanan ciddi yaralanmalar,yaşlılar için bir sorundur. Çoğu çok kısa sürer. Bayılan kişi tam bilincine genellikle birkaç dakika içinde kavuşur.

Bayılma yaygın bir sorundur, acil servis vakalarının %3''ünü, hastanede yatışların %6''sını oluşturur. Bunun dışında sağlıklı kişilerde de olabilir. Bir kişi fenalık geçirebilir ve sersemleyebilir (presenkop) ya da bilincini kaybedebilir (senkop).

Vazovagal Senkop sebepleri

Bayılmanın çeşitli nedenleri olabilir. Vazovagal atak veya nöral aracılı senkop olarak da adlandırılan basit bayılma en sık görülen türlerdendir. Bu, çocuk ve genç yetişkinlerde daha yaygındır. Vazovagal atak, tansiyonun düşerek beyindeki kan dolaşımını azalttığı ve bilinç kaybına neden olduğu için gerçekleşir. Bir atak tipik olarak ayakta iken gerçekleşir ve çoğunlukla öncesinde hararet, bulantı, sersemlik ve göz kararması yaşanır. Senkop uzun sürerse, bir nöbeti tetikleyebilir.

Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres, açlık ya da alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle basit bir bayılma yaşanabilir. Basit bayılma yaşayanların çoğunda bir kalp sorunu veya nörolojik (sinir ya da beyin) sorun olması gerekmez.

Bazı insanların vücutlarının, özellikle de yatma ya da oturma pozisyonunda iken çok hızlı bir şekilde ayağa kalktıklarında tansiyonu düzenleme şeklinde bir sorun vardır, Bu duruma postüral hipotansiyon denir ve bayılmaya neden olacak kadar şiddetli olabilir. Bu tür bayılma, yaşlılarda, yatağa düşüren uzun bir hastalık yaşayanlarda ve zayıf kas tonusu olanlarda daha yaygındır.

Aşağıdakiler de bayılmaya neden olabilir.

Otonom sinir sistemi hastalıkları. Otonom sinir sistemi, sinir sisteminin kalbin atışı, kan damarlarının daralma derecesi ve nefes alıp verme gibi istemsiz hayati fonksiyonları kontrol eden kısmıdır. Otonom sinir sistemi sorunları arasında, akut ya da subakut disotonomi, kronik postgangliyonik otonomik yetmezlik ve kronik preganglionik otonomik yetmezlik vardır. Eğer bu bozukluklardan herhangi biri varsa, erektil disfonksiyon (ereksiyon olamama ya da ereksiyonu koruyamama), mesane ve bağırsak kontrolünün kaybı, gözbebeklerinin normal reflekslerinin kaybı ya da ter, gözyaşı ve tükürük salgısının azalması gibi başka ciddi belirtiler de olması muhtemeldir.

Sinir sisteminin tansiyonu ve kalp hızını düzenleyen kısımlarına engel olan durumlar. Bu durumlar arasında şeker hastalığı, alkolizm, kötü beslenme ve amiloidoz (doku ve organlarda mumsu protein birikmesi) vardır. Kan damarlarına etki eden bazı tansiyon ilaçları alıyorsanız, bayılma sıkıntısı yaşamanız daha muhtemeldir. Vücudunuzdaki kan miktarını ve dolayısıyla tansiyonu etkileyebilen sıvı kaybı yaşarsanız, bayılma olasılığınız artar.

Beyne kan akışını engelleyebilen kalp damar sorunları Bunlar, kalp bloğu (kalp kasını kontrol eden elektriksel impulslarla ilgili bir sorun), sinüs nodu (kalpte atışa yardımcı olan özel bir bölge) sorunları, kardiyak aritmi (düzensiz kalp ritmi), akciğerlerinizde kan pıhtısı, aort kalp kapakçığında anormal daralma ya da kalp yapılarıyla ilgili diğer belirli sorunlardır.

Belirli sinirlerin alışılmadık şekillerde uyarılmasına neden olan durumlar. Bunlar, miktürisyon senkopu (idrar yapma sırasında ya da sonrasında bayılma), glossofaringeal nevralji (ağızdaki belirli bir sinirin iltihaplanması ve ağrısı sonucu bayılma), öksürük senkopu (şiddetli öksürük sonrası bayılma) ve streç senkoptur (boyun ve kolları esnettiğiniz zaman gerçekleşen bayılma).

Hiperventilasyon. Aşırı endişeli ya da paniklemiş hale gelir ve çok hızlı nefes alırsanız, hiperventilasyon (çok fazla oksijen alarak karbondioksiti çok çabuk atma) nedeniyle bayılabilirsiniz.

Galatasaray'dan çok sert paylaşım

Galatasaray'dan çok sert paylaşım

Ndiaye'den olay sözler:

Ndiaye'den olay sözler: "Taraftarlar bilmiyor ama..."

İşte yeni sezonun ilk transferi

İşte yeni sezonun ilk transferi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaraydan çok sert paylaşım

Galatasaray'dan çok sert paylaşım

Süper Lig'de 22. haftada bir deplasmandan daha eli boş dönen Galatasaray'dan Kasımpaşa maçı biter bitmez çok sert bir paylaşım geldi.
Bafetimbi Gomis neden bayıldı, hastalığı ne?

Bafetimbi Gomis neden bayıldı, hastalığı ne?

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olurken 6. dakikada Bafetimbi Gomis yürekleri ağızlara getirdi. Gomis, aniden yere yığıldı ve sağlık görevlileri acilen müdahale ettiler.
Ndiayeden olay sözler: Taraftarlar bilmiyor ama...

Ndiaye'den olay sözler: "Taraftarlar bilmiyor ama..."

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, "Taraftarlar bilmiyor ama finansal sıkıntılar yaşadım. Benim transferim, kulüp için de maddi açıdan iyi oldu" dedi.
İşte yeni sezonun ilk transferi

İşte yeni sezonun ilk transferi

Bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olan Galatasaray, gelecek sezon için de düğmeye bastı. Cim Bom transferdeki rotasını da belirledi.
Albayrak çıldırdı: Hep susuyoruz ama bir kükrersek...

Albayrak çıldırdı: Hep susuyoruz ama bir kükrersek...

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
Fatih Terim Galatasarayın fobisini açıkladı

Fatih Terim Galatasaray'ın fobisini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.
Cimboma Paşa darbesi

Cimbom'a Paşa darbesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Fatih Terim: İyi ki onu oyundan çıkarmışım

Fatih Terim: "İyi ki onu oyundan çıkarmışım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.
Yeni lider Galatasaray

Yeni lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 21. hafta son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Galatasarayda görmek istediği yıldızı açıkladı

Galatasaray'da görmek istediği yıldızı açıkladı

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, önemli açıklamalarda bulundu.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...