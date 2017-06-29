Bafetimbi Gomis kaç gol atar? Güntekin Onay cevapladı

Güntekin Onay, Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Bafetimbi Gomis ile ilgili yorumlarda bulundu. Onay, Gomis'in toplamda 20 golü geçeceğini söyledi.

Güntekin Onay, Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis transferini Bip Spor'a değerlendirdi.

"Galatasaray için çok doğru bir adres"

"Gomis her şeyden önce benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yıllardır Saint-Etienne'den beri takip ettiğim; devamlılığı olan, iş ahlakı yüksek, güçlü, hareketli ve iki ayağını da kullanan yerden-havadan etkili bir santrafor. Galatasaray için çok doğru bir adres olduğunu düşünüyorum."

"Kaliteli ürünün bir bedeli var"

"Kaliteli ürünün bir bedeli var. Oyuncunun kalitesi arttıkça, fiyatı da otomatik olarak yükseliyor. Galatasaray, Ünal Aysal döneminde doğru hamleler yapmıştı ama bunun ekmeğini yedi. Son dönemde uluslararası olmayan oyuncular aldı. Hatalar yaptı. Toplam resmi maçlarda 20'yi geçeceğini düşünüyorum. Ligde de15'in altına düşmez."