Bafetimbi Gomis İstanbula geldi! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Ve Galatasaray taraftarının beklediği Fransız golcü Bafetimbi Gomis İstanbul'da... Fransa'da Lyon'dan uçağa binen golcü futbolcu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak uçak biletini de gösteren bir fotoğraf yayınlamıştı.

Fransız golcünün 16.00 sıralarında İstanbul'a olması bekleniyordu. Ancak uçağın iniş saati 16.23 olarak gerçekleşti.

Golcü futbolcuyu yaklaşık 250 Galatasaray taraftarı coşkulu bir şekilde karşıladı. Gomis uzun süre havalimanından çıkamazken izdiham yaşandı. Fransız futbolcunun oldukça mutlu olduğu gözlenirken, taraftarlar Fransız golcü için marşlar söyledi.

Gomis'in imza töreni yarın saat 15:30'da TT Arena stadında yapılacak.

Drogba ve Chedjou...

Ayağının tozuyla kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Gomis, "Fransa'da da Galatasaray TV'yi izliyorum. Benim Türkiye'den çok arkadaşım vardı. Ayrıca Drogba ve Chedjou gibi isimler Türkiye'de en iyi takımın Galatasaray olduğu bilgisini veriyorlardı. İlk kez İstanbul'a gelmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.