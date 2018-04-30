Bafetimbi Gomis arka arkaya 2. penaltısını kaçırdı

Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, penaltılarda tutuldu.

Fransız futbolcu arka arkaya ikinci penaltısını kaçırdı. Son olarak yine Türk Telekom’da, Konyaspor karşısında Serkan Kırıntılı karşısında atışı değerlendiremeyen Gomis dün de topu direğe nişanladı.

Süper Lig’deki ilk penaltı golünü Demir Grup Sivas karşısında bulan Galatasaray’ın golcüsü, bunun ardından Konyasporlu Serkan ile Gençlerbirliği’nden Hopf’u mağlup etmişti.

Fatih Terim, atışa bakamadı. Sırtını sahaya dönerek, gelecek gol sesini bekleyen Terim, bir anda iki kolunu birden havaya kaldırarak sevinç yaşamak istedi. Ancak tribünlerden gelen üzüntü sesiyle kahroldu.