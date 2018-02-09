Bafetimbi Gomis %90 satıldı

G.Saray, Fransız golcüye Çin’den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirdi. Çin ekibi ile anlaşma noktasına gelen Sarı-Kırmızılılar, küçük pürüzlerin giderilmesiyle transferi açıklayacak.

16 milyon euro karşılığında orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’e satan G.Saray, bir önemli yıldızını da gözden çıkarmak üzere. Sıkıntılı olan mali duruma nefes aldırmak için sıcak para arayışında olan Sarı-Kırmızılı Yönetim’in imdadına Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis yetiştirdi. Cim-Bom’un idarecileri 33 yaşındaki forvet için Çin’den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirmeye aldı. Yapılan görüşmeler sonrası anlaşma aşamasına gelen G.Saray yönetiminin ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferi önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi. Yeteri kadar koşmadığı gerekçesiyle yedek kulübesinde oturacağı konuşulan tecrübeli golcünün Çin’den gelen yıllık 7 milyon euroluk teklife sıcak baktığı da öğrenildi.

TRANSFER 28 ŞUBAT’TA BİTİYOR

Devre arasında mutlaka forvet transferi isteyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 33 yaşındaki golcünün satılması konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Çin Ligi’nde transfer dönemi 28 Şubat’ta bitiyor. Cim-Bom, Fransız golcü için sezon başında Swasea’ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Başarılı ismin Sarı-Kırmızılı kulüble sözleşmesi 2019-20 sezonunun sonunda bitiyor. 33 yaşındaki forvet, G.Saray’dan yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor. Fransız yıldıza 2.5 milyon euro da imza parası verilmişti. Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 24 resmi maçta 17 gol, 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun satılması sonrası Fatih Terim’in elinde forvet olarak Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş kalacak.

Akşam