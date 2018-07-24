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Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
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Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
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Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

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Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Badou Ndiaye eşyalarını topladı, geliyor

Galatasaray, Stoke City’den 1 yıllığına kiralanması beklenen Badou Ndiaye’yi bekliyor. Ndiaye dönüş hazırlığını yaptı.

Badou Ndiaye eşyalarını topladı, geliyor

Fernando Reges, Donk ve Selçuk İnan üçlüsüne destek olacak ve oyunu çift yönlü oynayabilecek bir orta saha arayışı devam ederken, sıranın en tepesindeki ismin Badou Ndiaye olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılı takım, Senegalli oyuncuyu kiralık olarak tekrar kadrosuna katacak. Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahadaki planlarını Ndiaye gelecekmiş gibi yapıyor. Fernando da bundan bir süre önce yaptığı açıklamada, “Badou Ndiaye’nin tekrar bize katılmasını isterim” demişti.

EVİ BOŞALTMAYA BAŞLADI

Ndiaye’nin menajeri de Galatasaray’la ilgili olumlu açıklamalar yapıyordu. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun İngiltere’de kaldığı evi boşaltmaya başladığı ve eşyalarını topladığı öğrenildi. Stoke City ve Sarı-Kırmızılılar arasında kiralama bedelinin ödeme şartları konusunda küçük pürüzler bulunuyor ancak bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Orta alandaki savaşçı yapısıyla tanınan tecrübeli isim, Galatasaray’la birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme fırsatı da bulacak.

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Akşam

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