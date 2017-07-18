Bacary Sagna Süper Lige geliyor

Bursaspor Fransız sağ bekle yeni bir görüşme yapma kararı aldı. Bu oyuncuyu özellikle Paul Le Guen’in çok istediği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bursaspor Fransız sağ bek Bacary Sagna defterini kapatmadı. Geçen sezon Manchester City'de forma giyen tecrübeli futbolcuyla görüşen bir süre önce görüşen Başkan Ali Ay net bir adım atamamıştı. Bu oyuncuyu Teknik Direktör Le Guen'in çok istemesi üzerine Yeşil-Beyazlı yönetim Fransız sağ bekle en kısa zamanda yeni bir görüşme yapacak.

TALİPLERİ ÇOK

Sagna'ya İngiliz ve Fransız kulüplerinden birçok teklif olduğu ancak Paul Le Guen faktörü nedeniyle Sagna'nın Bursaspor'u tercih edebileceği konuşuluyor. Bu transferde birkaç gün içinde önemli ilerlemeler sağlanması bekleniyor. Sagna olmazsa B Planı devreye girecek.