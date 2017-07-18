Bacary Sagna Süper Lige geliyor

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TALİPLERİ ÇOK

Sagna'ya İngiliz ve Fransız kulüplerinden birçok teklif olduğu ancak Paul Le Guen faktörü nedeniyle Sagna'nın Bursaspor'u tercih edebileceği konuşuluyor. Bu transferde birkaç gün içinde önemli ilerlemeler sağlanması bekleniyor. Sagna olmazsa B Planı devreye girecek.

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