Babelin mutsuz görüntüsünün ardındaki gerçek ortaya çık

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı, “3.2 milyon eurodan 3 yıl daha uzatın” diye yönetime baskı yaptı. Yönetim ise şu anda kazandığı 2.1 milyona uzatma teklif etti. Görüşmeler sonuçsuz kaldı.

BEŞİKTAŞ’IN geçen sezon en formda oyuncusu olan Ryan Babel, bu sezon garip davranışlarıyla gündeme geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş de son iki basın toplantısında Babel’in bazı sorunlar yaşadığına işaret etti, bu yüzden veriminin düştüğünü vurguladı. Öncelikle eldeki oyunculardan verim alınması gerektiğini söyleyip, yönetime mesaj yolladı. Babel de Bursaspor maçında attığı golden sonra o beklenen coşkulu sevincini yaşamadı. Babel’in beden dili bazı sorunlar yaşadığını çok net şekilde dışarıya yansıtıyordu.

KALMAK İSTİYORSAN UZATALIM

Karşılaşma sonrası röportaja gelen Babel, “Çok duygusal bir durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine susmak daha iyi olur” diye kısa bir açıklama yaptı. Babel’in neden bu sözleri söylediği ve neden duygusal olduğu ise dün anlaşıldı. Sezon başında Çin’den 14 milyon euroluk bir teklif alan Babel’i yönetim satmak niyetindeydi. Ancak o bunu kabul etmedi. Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi. Siyah-Beyazlı yönetim de, “Madem öyle. Sezon sonunda bitecek sözleşmeni şimdiden uzatalım” teklifini yaptı.

DEVRE ARASI SATIŞ GÜNDEMDE

Babel’le masaya oturan yöneticiler, mevcut şartlarda, yani sezonluk 2.1 milyon euro ücretle mukaveleyi 3 yıl daha uzatmak istedi. Babel’in isteği ise herkesi şok etti. Hollandalı oyuncu, “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. İmza parası istemiyorum ancak sezonluk 3.2 milyon euro garanti para isterim” diye diretti. Yapılan görüşmeler ve Babel’i ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı. Ancak görüşmeler halen devam ediyor. Babel eğer makul bir rakama ikna edilemezse devre arası satışı gündeme gelecek.

Akşam