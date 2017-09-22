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Babel: En büyük idolüm...

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ryan Babel, Beşiktaş TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

Babel: En büyük idolüm...

Babel şunları söyledi:

Sezon sizin için nasıl başladı?

"Hazırlık döneminden itibaren yavaş yavaş ritmimizi yakaladık. Sezonun ilk 2-3 maçında tatmin edici bir oyun oynamamıştık. Karabük maçıyla yavaş yavaş istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Zor bir deplasmandan galibiyetle döndük, bu da özgüvenimizi oldukça yükseltti."

Şampiyon olduktan sonra rakip takımların size karşı motive olması saha içinde işinizi ne kadar zorlaştırıyor?

"Üst üste 2 sene şampiyon olduktan sonra bu senenin daha zor olacağını biliyorduk, çünkü rakipler bizden puan alabilmek için çok daha motive durumdalar."

Sezona çok iyi başladın. Geçtiğimiz sezona oranla bireysel anlamda atacağın gol sayısı ile ilgili bir fikrin var mı?

"Bazı hedeflerim var ama bunları medya ile paylaşmıyorum. Çünkü bu hedefleri tutturamadığınızda iş size dönüyor, medya size kötü bir sezon geçirdin diyor bu yüzden paylaşmıyorum."

Kardemir karabükspor maçında ilk golü attın. Porto maçında ise kapanışı yaptın. Bir maçta kritik gol attıktan sonra kendini nasıl hissedersin?

"Gol atmak her zaman harika bir duygu. Karabük deplasmanı zaten zor bir deplasman, üstüne 10 kişi kaldık, maçı kazandıran golü atmak gerçekten özel bir duyguydu."

Karabükspor maçından sonra attığın golün thiery henry stili olduğunu söyledin.bu çok büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz sezonki alanyaspor maçında da harika bir gol atmıştın. Thiery henry hakkında ne söylersin?

"Benim için en büyük idol Thierry Henry. Bence kariyerini erken sonlandırdı. Ama ben şanslıydım, onu izledim, ona karşı futbol oynadım, onunla futbol ile ilgili sohbetlerde bulundum. Bence açık ara bir numara ve örnek aldığım isim o."

Porto deplasmanından 3 puanla dönerek iyi bir başlangıç yaptınız. Bu ilerleyen aşamalar için bir özgüven sağladı diyebilir miyiz?

"İyi başlamak her zaman çok önemlidir. Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı bizim için çok önemliydi. Porto maçı bize çok iyi bir fikir verdi. Gruplarda denge açısından en dengeli grup bence bizim grup. Her takımın şansı var, birincide sonuncuda bitirebilir her takım."

Avrupa kupaları’nda çok tecrübeli bir oyuncusun. Avrupa kupaları’nda nasıl oynanmalıdır veya nasıl maça hazırlanılmalıdır?

"Avrupa kupalarında zihinsel hazırlık çok önemli. Özellikle grup aşamasını geçip eleme turlarına kaldığımız zaman taktiksel olarak çok akıllı olmanız gerekiyor. Lig ile karşılaştırdığımda şunu söyleyebilirim. Lige kötü başlarsınız, 3 – 4 maç kötü gider ama toparlanırsınız. Ama yolun sonunda da şampiyon olabilirsiniz. Ama Şampiyonlar Ligi’nde başından beri çok sağlam ve akıllı olmanız lazım. Bence aradaki en büyük fark burada."

Zor bir süreç var önünüzde. Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzonspor maçları var. İlk olarak Fenerbahçe derbisi ile ilgili neler söylemek istersin?

"Fenerbahçe maçında geçen sezonki gibi çok sıkı bir maç bekliyorum. Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendimize güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. Hazırlanmak için yeteri kadar zamanımız var. Ve inanıyorum ki oradan iyi bir sonuçla döneceğiz."

Sosyal medyayı çok aktif kullanan bir futbolcusun. Biz de takip ediyoruz. İlerleyen dönemlerde belgesel veya film projesi var mı aklında?

"Sosyal medya ekibimle benim ile ilgili bir belgesel yapmak için konuştuk. Sadece zamanlama ile ilgili emin değilim. Böyle bir fikir var ve zaman içinde olgunlaşacak."

Çekeceğin belgeselde takımdan 3 oyuncuyu oynatma şansın olsa bunlar hangi isimler olurdu ve neden?

"Çektiğim bütün videolarda Atiba, Cenk  ve Atınç’ın rolü büyük. Utanmıyorlar. Oyuncuların çoğu karşılarında kamera görünce bocalıyorlar. Nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Ama onlar kamera karşısında çok rahatlar. Benim çektiğim malzemeyi kötü amaçla kullanmıyacağımı bildikleri için rahat davranıyorlar."

Come to Beşiktaş videosu sosyal medyada fenomen oldu. Come to beşiktaş fikri sence nasıldı?

"Come to Beşiktaş videosu tanıtım anlamında çok güzel oldu ve iyi bir fikirdi."

Vodafone Park’ta tünelden sahaya çıkarken seni hırslandıracak veya motive edecek nasıl bir pankart görmek istersin?

"Taraftarlarımızın yaptığı her pankart çok değerli. Büyük emek ortaya koyuyorlar. Destek olmak anlamında çok büyük gayretleri var. Hangi pankart olursa olsun önemli ve değerlidir."

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