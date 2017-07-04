Babel bu kareyi paylaşıp sildi!
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Beşiktaş taraftarının Pepe transferini heyecanla beklediği dakikalarda Ryan Babel, Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaştı.
Hollandalı futbolcu kendisinin Liverpool'da oynadığı dönemde Pepe'nin Real Madrid forması giydiği ve karşılaştığı 2009 yılına ait bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Babel kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.
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