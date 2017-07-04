Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Pepe'de son dakika! Quaresma...

Portekizli dünyaca ünlü futbolcuya teklifini yapan Beşiktaş, imza parası konusunda henüz anlaşamadığı tecrübeli stoper için Ricardo Quaresma’yı devreye soktu. Kartal pazarlıkları sürdürürken Q7 de, vatandaşını ikna etmek için her şeyi yapıyor.