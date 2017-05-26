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Babası istedi, ön protokol imzalandı!

Ersun Yanal'ın gelecek sezon defansın liderliğini vermeyi düşündüğü gurbetçi stoper ile yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindi. Daha önce yıllık 2.2 milyon euro talep eden Serdar'ın koyu Trabzonsporlu olan babası Nihat Taşçı'nın da devreye girmesiyle indirimi kabul ettiği ve bordo-mavili kulübün önerdiği 1.8 milyon euro'luk rakama yaklaştığı belirtildi.

ÖN PROTOKOL YAPILDI

Yönetimin, Serdar Taşçı'nın kulübü Spartak Moskova ile yapılan görüşmelerde de önemli aşama kaydettiği, arada ufak birkaç detayın kaldığı öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile şimdiden ön protokol imzalandığı, resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği ifade edildi. Bayern Münih kariyeri de bulunan Serdar Taşçı bu sezon Rus ekibi Spartak Moskova'da 19 maçta 1534 dakika süre aldı. Bir son dakika pürüzü yaşanmazsa Taşçı gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek.

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