Baba tavsiyesi: Oğlum Galatasaraya git

Denayer’le anlaşma yapılamazsa Fatih Terim’in yerine istediği Paulo Diaz’la ilgili babası Italo Diaz’dan açıklama geldi.

KENDİSİ de eski bir futbolcu olan Diaz, “Ben Avrupa’da oynama şansı bulamadım. Arjantin de önemli bir futbol ülkesi ama Avrupa, futbolun markası. Büyük oyuncu olabilmek için Avrupa’da oynamak önemli. G.Saray herkes gibi benim de tanıdığım bir takım. Oğlum ne düşünüyor bilmiyorum ama bana sorarsa gitmesini, Avrupa’da oynamasını isterim” diye konuştu.

ASLAN’A SICAK BAKIYOR

Arjantin’de San Lorenzo forması giyen 23 yaşındaki Şilili milli stoperin 4 milyon euroya gelebileceği konuşuluyor. Denayer gibi sağ bekte de oynayabilen yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek G.Saray’a sıcak bakıyor. Ancak Aslan’ın 1. hedefi M.City’den Denayer’in tapusunu almak.

Akşam