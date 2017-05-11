Aziz Yıldırımın istediği Galatasaraylı!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan'a göz koydu. Fenerbahçe Alt Yapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner Atalay Babacan'ın ailise ile bizzat görüşüp teklif ilettiği konuşuluyor.

Bruma, Sneijder derken, Fenerbahçe, Galatasaray'a çok can acıtacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor...

Pek çok kişinin ismini bile duymadığı ama altyapıları takip edenler tarafından, ''Sergen kadar yetenekli, Alex kadar teknik, Hagi kadar zeki'' dediği Atalay Babacan için sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

2000 doğumlu olan ve Galatasaray alt yapısında forma giyen Atalay'ın ailesi ile Müjdat Yetkiner bizzat temas kurarken, Fenerbahçe'nin kendilerine Galatasaray'ın sunduğu tüm şartların iki katını sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım hayran kaldı

Galatasaray'ın Dereağzı'da Fenerbahçe'ye 5 gol attığı maçta Aziz Yıldırım'ın Atalay'ı bizzat izlediği ve hayran kaldığı kendisine, "Arda'yı alamadım ama Atalay'ı Galatasaray'a bırakmayacağım" dediğini iletti.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan milli takımın da 10 numarası olan genç yıldız adayı, milli takımın İtalya'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golüne imza atmıştı.

Atalay Babacan'ın Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.

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