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Ntvspor’a konuk olan Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarından sonra Aziz Yıldırım canlı yayına bağlandı. İşte Aziz Yıldırım - Göksel Gümüşdağ arasındaki o diyalog...

Aziz Yıldırımı çıldırtan olay!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldığı canlı yayında Aziz Yıldırım'ı hedef alarak, 'İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım'da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı!" ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından Aziz Yıldırım canlı yayına bağlanınca ikili arasında sert diyaloglar yaşandı. Aziz Yıldırım, kulübünün haklarını savunduğunu söyleyerek 'ihaleye fesat karıştırırsanız sizi mahkemeye veririm' dedi.

Göksel Gümüşdağ, program akışı içerisinde kendisine yöneltilen sorularda Aziz Yıldırım'ı şu sözlerle hedef aldı:

"İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım'da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı. Aradaki kur farkından dolayı kulüp başına fark edecek tutar, sadece 2 milyon TL olacak."

Bu sözler üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Şekip Mosturoğlu'ndan bu çalışmalara katılmasını istedim. Her kulüpten de bir kişi katılsın istedim kimseyti katmadılar... İhalenin şartnamesini bilmiyorum hiç bir kulübün de bildiğini sanmıyorum. Sadece Göksel Bey biliyor. Bunu istedim fakat ulaşamadık. Kulüpler Birliği kimseye bu şartnameyi vermedi"

"Kamuoyuna açıklanmalı!"

"Eğer 25 milyonluk bir fark varsa. Fark sadece buysa ben yönetim kurulundan toplarım bu parayı, imzayı atarım. Ama durum böyle değil. Kamuyouna herkes bunu açıklamalı. Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben işadamıyım ve müteahhitlik yaptım. 1 Haziran'dan itibaren geçerli. Şimdi kur anlamında baktığınız zaman 1 yıl için zararımız söylendiği gibi 2 trilyon değil. Kur 4 TL olursa bu tarihte başlaması gerekmeyecek mi?"

Aziz Yıldırım: "Hiç bir güç beni alıkoyamaz..."

"Göksel bey beni dinle. İhale 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacaktır. Kur o günden itibaren geçerlidir. Hiçbir güç beni, canım kadar sevdiğim Fenerbahçe'nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Koskoca Digiturk, 25 milyon TL'yi mi ödemek istemiyor! Bu mu yani!"

İşte Aziz Yıldırım - Göksel Gümüşdağ arasındaki o diyaloglar:

Aziz Yıldırım: "Bak Göksel bey, eski ihale devam ediyor. Bu anlaşma 1 Haziran'da gerçekleşecek. Bugünden kuru nasıl sabitlersin! Kur bugünden bağlanır mı ya!

Göksel Gümüşdağ: 3 TL'ye düşse ne olacaktı?

Aziz Yıldırım: O zaman ona göre...

Aziz Yıldırım: Türkiye'de kur böyle artarken, böyle iş olmaz ya! Ezbere konuşuyorsunuz ya!

Göksel Gümüşdağ: Aziz Bey ezbere konuşmuyoruz

Göksel Gümüşdağ: Komisyon alarak bu kararı aldık

Aziz Yıldırım: Komisyonda ne biz vardık, ne GS, ne BJK..

Aziz Yıldırım'dam şok suçlama: 'İhaleye fesat karıştırma varsa....'

Aziz Yıldırım: İhaleye fesat karıştırma varsa, biz gereğini yaparız!

Göksel Gümüşdağ: İhale tamamen şeffattır. Siz şartnameyi tam bilmiyorsunuz...

Aziz Yıldırım: Ben bu işleri iyi biliyorum. Göksel Bey sen benim yardımcımdın, bunu bil.. Öyle yok...Göksel Bey, ihaleye fesat karıştırırsan, mahkemeye götürürüm, bunu bil!

Göksel Gümüşdağ: Yayıncı kuruluşa 10 kuruşluk bir jest yapıyoruz. Ülkenin bu şartlarında başka bir yayıncı kuruluş yok bu parayı verecek!

Aziz Yıldırım: "İhaleye fesat karıştırmak yok kardeşim!"

Göksel Gümüşdağ: Biz şartnameye uygun hareket ediyoruz. Bir sıkıntı yok.

Aziz Yıldırım: Şartnameye uygun hareket ediyorsanız, bizden niye imza istiyorsunuz! İhaleye fesat karıştırmak yok kardeşim!

Göksel Gümüşdağ: Siz kulübünüzü sahipleniyorsanız, ben de sahipleniyorum.

Aziz Yıldırım: Nasıl sahipleniyorsunuz kulübünüzü ya...

Aziz Yıldırım: Bir ihale yapılmıştır bunun 2 taraf içinde gerekleri yerine getirilmelidir. İhaleye fesat karıştırılırsa biz bunu dava ederiz.

Göksel Gümüşdağ: Tamam Aziz Bey, bizde takipçisiyiz...

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