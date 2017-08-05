Aziz Yıldırımdan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Tam 4 isim...
Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi'nde konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara transfer müjdesi verdi. Aziz Yıldırım transferin bitmediğini 4 oyuncu ile anlaşacaklarını söyledi.
Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi'nde konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara transfer müjdesi verdi.
Taraftarların büyük merakla beklediği transfere ilişkin konuşan Aziz Yıldırım, transferin bitmediğini bu haftaiçi 4 oyuncu alacaklarını söyledi.
Taraftarlar Aziz Yıldırım'ın bu müjdesini alkışlarla karşıladı.
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