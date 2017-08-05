Aziz Yıldırımdan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.
Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi'nde konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara transfer müjdesi verdi. Aziz Yıldırım transferin bitmediğini 4 oyuncu ile anlaşacaklarını söyledi.

Aziz Yıldırımdan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi'nde konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara transfer müjdesi verdi.

Taraftarların büyük merakla beklediği transfere ilişkin konuşan Aziz Yıldırım, transferin bitmediğini bu haftaiçi 4 oyuncu alacaklarını söyledi.

Taraftarlar Aziz Yıldırım'ın bu müjdesini alkışlarla karşıladı.

Beşiktaş'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Beşiktaş'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Aykut Kocaman'dan maç sonu transfer açıklaması

Aykut Kocaman'dan maç sonu transfer açıklaması

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaşın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Beşiktaş'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Forvet transferi için süresi azalan Fenerbahçe, iki aday için sınırları zorluyor! Sarı-lacivertliler Arsenalli yıldızı kadrosuna katamazsa Beşiktaş'ın da ilgilendiği o ismi bitirecek.
Aziz Yıldırımdan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi'nde konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara transfer müjdesi verdi. Aziz Yıldırım transferin bitmediğini 4 oyuncu ile anlaşacaklarını söyledi.
Aykut Kocamandan maç sonu transfer açıklaması

Aykut Kocaman'dan maç sonu transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken transfer konusunda da kısa bir açıklama yaptı.
Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ile ilgili yorumlar yaptı. Aykut Kocaman idaresindeki yeni Fenerbahçe'yi değerlendiren Demirkol, Mathieu Valbuena'nın performansına işaret etti.
Lucas Limadan Fenerbahçe açıklaması: Alex de Souza bana...

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu.
İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Arsenal’in İspanyol santrforu Lucas Perez ’i renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kadıköyde turladı

Fenerbahçe Kadıköy'de turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve adını play off turuna yazdırdı.
Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif geldi.
Biri imzayı atacak

Biri imzayı atacak

Fransız yıldız Ben Arfa'nın kulübüyle arasındaki alacak sorununun çözülmesi bekleniyor. Lucas Lima, orta saha konusundaki bir diğer aday.
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Robin van Persie'yi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi....
Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe, özellikle taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı....
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı....
Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı....