Aziz Yıldırımdan transfer müjdesi! Tam 4 isim...

Beşiktaş'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Forvet transferi için süresi azalan Fenerbahçe, iki aday için sınırları zorluyor! Sarı-lacivertliler Arsenalli yıldızı kadrosuna katamazsa Beşiktaş'ın da ilgilendiği o ismi bitirecek.