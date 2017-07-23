Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

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Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.
Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi.
Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, özel açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Fenerbahçe'de tüm şartlar orta saha ve forvet transferi için zorlanırken başkan Aziz Yıldırım'ndan transferlerini bir an önce bitirilmesi talimatı geldiği belirtildi. Lima'nın alınması için sefer başlatıldı.

Aziz Yıldırımdan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Fenerbahçe'de gündemde orta saha için Santos'tan Lucas Lima bulunuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Lima transferinin bitirilmesi için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği belirtiliyor.

Bonservis 3 ayrı elde!

Transferdeki en büyük engel,27 yaşındaki 10 numaranın bonservisinin 3 ayrı elde olması: Yüzde 80'i Doyen Sports Menajerlik'te, yüzde 20'si kendi menajeri ve kulübünde.

Sarı lacivertliler, Doyen Sports Menajerlik'e bir sonraki satıştan pay vermeyi planlıyor. Santos ise, Brezilya Ligi devam ettiği için Lima'yı bırakmak istemiyor. Yüzde 20'lik kulüp payı aralık ayında olmayacağı için Lima'nın ara transferde gelmesi de gündemde.

Yılın transfer bombası patlıyor! Eto'o...

Yılın transfer bombası patlıyor! Eto'o...

Jeremain Lens'te son dakika! Açıkladı

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Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı


 

Sözcü

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Aziz Yıldırımdan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Aziz Yıldırım'dan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Fenerbahçe'de tüm şartlar orta saha ve forvet transferi için zorlanırken başkan Aziz Yıldırım'ndan transferlerini bir an önce bitirilmesi talimatı geldiği belirtildi. Lima'nın alınması için sefer başlatıldı.
Yılın transfer bombası patlıyor! Etoo...

Yılın transfer bombası patlıyor! Eto'o...

Antalyaspor’un 36 yaşındaki yıldızı için Sarı-Lacivertliler çalışma başlattı. Fenerbahçe, Süper Lig’e damgasını vuran Eto’o konusunda Aatif’ı takasta önerirken bir miktar para da gözden çıkartıldı.
Jeremain Lenste son dakika! Açıkladı

Jeremain Lens'te son dakika! Açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jeremain Lens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

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Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı

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Fenerbahçenin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

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Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
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