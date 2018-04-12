Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

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'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

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Aziz Yıldırım'dan flaş seçim açıklaması

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

Aziz Yıldırımdan flaş seçim açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 26-27 Mayıs veya 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bugün Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen bir etkinliğe katılarak kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Yıldırım ayrıca bu etkinlikte sarı lacivertli üyelere ve taraftarlara seslendi.

Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını duyuran Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"20 yılın hesabını yaptığımda şunu görüyorum, 20 yıl benim için bir şereftir, onurdur. Aileme bırakabileceğim en büyük şeydir"

"2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun' a  şampiyonluk maçına gittim"

"Kızım bana 'Sen bizi mi çok seviyorsun Fenerbahçe'yi mi' dedi. Bırakmamam için taraftarlar yürüdü, baskılar oldu. Ben de devam ettim"

"3 Temmuz'da bir deprem yaşandı. 3 Temmuz'daki direniş, 15 Temmuz'da tüm vatandaşlarımıza feyz oldu ve sokağa döküldüler"

"Yargıtay kararı hala sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak"

"Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez bir dönem daha adayım"

"Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Oran %25,4"

"Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır"

"1998 yılında başkan olduktan sonra, stada gittiğimizde kolonların arasından maç izliyorduk. İlk stadı Fenerbahçe Spor Kulübü kendi olanaklarıyla yapmıştır. Bizden sonra devlet yardımıyla 35 tane stat yapıldı"

"Her branşta şampiyon olacak, 2007'deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız"

"Sermaye artışı yapmayacağız. Yönetimin hisse satışı yetkisini genel kurulda kaldıracağız"

"Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz'daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur"

"Benim adıma, sosyal medyada veya başka bir yerde hiç kimse, kimseye, hiçbir adaya hakaret etmemelidir, kabul etmiyorum"

"Aynı şekilde bana, arkadaşlarıma ve ailelerimize de yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbirimiz birbirimizi kırmayacağız. Saygı ve sevgi göstereceğiz"

"Bu beraberliği sonsuza kadar taşıyacağız. 'Ruhumuz Bir' diyorum"

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