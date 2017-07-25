Aziz Yıldırımdan Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Eto'o ile anlaştığı yönündeki iddialar hakkında, "Benim haberim, bilgim yok. Eto'o ile dün görüştüm, 'Böyle bir şey yok' dedi. Yönetim de 'Yok' dedi. Daha önce de bir görüşme olmadı" dedi.