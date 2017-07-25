Aziz Yıldırımdan Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
İşte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın resmi siteden Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için yaptığı açıklama;
Bugün tarihli Sabah Gazetesi’nde “İkisini de Aldım” başlığıyla yer alan, şahsımın Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kulübümüzün transfer çalışmalarıyla ilgili yorumlarda bulunduğu yönünde çıkan haber yalandır.
Geçen hafta Faruk Ilgaz’a hiçbir şekilde gitmedim. Faruk Ilgaz Tesisleri’ne dün Büyükada’ya gitmek için gittim; kimseyle de görüşmedim. Dolayısıyla Sabah Gazetesi’nin yazdığı şekilde hiçbir konuşmam olmamıştır.
Bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
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