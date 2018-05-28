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Aziz Yıldırım Başkanlığı koruması halinde Kocaman’la yola devam etmek istiyor. Hoca da bu gelişmenin ardından istifa kararını yeniden gözden geçirecek.

Aziz Yıldırımdan Aykut Kocamana özel talimat

F.BAHÇE’DE 3 Haziran’da gerçekleşecek Başkanlık seçimi öncesi hararetli günler yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun yol haritasını çizmeye başladı. Yıldırım, gelecek sezon da Aykut Kocaman’ı takımın başında görmek istiyor. Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası’nda gelen ikinciliğin yanı sıra, takımın son haftalarda oynadığı iyi futbol, camiayı biraz olsun umutlandırmıştı. Bu sebeple Aziz Yıldırım daha iddialı bir kadroyla takımı Aykut Kocaman’a emanet etme niyetinde.

GEÇ KALMAYACAĞIZ

Başkan Yıldırım, Kocaman’ı ‘Sezon planlamasında bu kez geç kalmayacağız’ sözleriyle ikna turlarına başladı. Aykut Kocaman’ın da ligin son maçı olan Konya karşılaşmasının ardından, ‘Geçmiş yıllara oranla Devler Ligi’nde daha kolay takımlar karşımızda olacak’ şeklinde konuşması da devam kararı olarak algılanmıştı. Kadrosundan memnuniyetini sık sık dile getiren ve sadece bazı bölgelerde eksikleri olduğunu belirten Kocaman da, takımın başında olmaya oldukça sıcak bakıyor.

2 KUPA 1 ŞAMPİYONLUK

Aykut Kocaman, F.Bahçe’de 2010-11’ de Süper Lig şampiyonluğu, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Ayrıca 2012-13’te UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselmiş, Benfica’ya elenerek finali kaçırmıştı. 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli takımın başındaki 197 karşılaşmada 118 galibiyet, 42 beraberlik, 37 kez de mağlubiyet yaşadı. Aykut Kocaman, kulüp tarihinde en çok maça çıkan hoca konumunda bulunuyor.

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Akşam

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