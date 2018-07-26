Aziz Yıldırımdan Ali Koça büyük tepki

Fenerbahçe'nin borcunu 621 milyon Euro olarak açıklayan Ali Koç'a tepki gösteren Aziz Yıldırım 'Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor' karşılığını verdi.

Ali Koç geçtiğimiz günü FBTV'de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasında, Aziz Yıldırım yönetimini suçlayarak, "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" dedi. Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi.

GİZLİ SAKLI YOK!

Yıldırım'ın yakın çevresine "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor.

Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Yazıklar olsun. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında herşeyi tek tek açıklayacağım" dediği öğrenildi.

RAKAM GERÇEK DEĞİL!

Aziz Yıldırm'ın yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Borcun 621 milyon Euro olduğu doğru değil" dediği öğrenildi.