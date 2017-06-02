Aziz Yıldırımdan Advocaata rest!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!
Dick Advocaat’ın Süper Lig bitmeden Hollanda’ya dönme talebini reddeden başkan, Adana maçında oynayamayacak isimlere de “Önce 3. olalım sonra gidersiniz” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımında hayâl kırıklığı yaşadıkları sezonun son günlerinde sert yüzünü göstermeye başladı. Hollanda Milli Takımı’yla anlaştıktan sonra Süper Lig’de son maça çıkmadan Türkiye’den ayrılmanın hesaplarını yapan teknik direktör Advocaat’a vize vermeyen sarı-lacivertlilerin 1 numarası, futbolculara da imtiyaz tanımadı.
1-1 sona eren Trabzonspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Emmanuel Emmenike ve Martin Skrtel’in tatile erken çıkma planlarını da suya düşüren başkan, sakat oyuncuların da İstanbul’da kalmalarını istedi.
İlk yorumu siz yapın!