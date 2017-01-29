Aziz Yıldırıma şok eleştiri: Bir tek o hesap vermedi

Fenerbahçe kariyeri boyunca Alex de Souza'ya en yakın isim olan Samet Güzel, Kayserispor hezimeti sonrası imâlı bir tweet attı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası Sarı Lacivertliler sosyal medyada çok sert eleştirilere maruz kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ve futbolcular, hedef tahtası haline gelirken başkan Aziz Yıldırım da eleştirilerden nasibini aldı.

"Bir tek o hesap vermedi"

Fener'in patronunu Twitter aracılığıyla eleştiren isimlerden biri de Alex de Souza'nın tercümanı Samet Güzel'di. Türkiye kariyeri boyunca Sambacı'ya en yakın isimlerden biri olan Samet Güzel, "Şu Fenerbahçemiz'de başarısızlığın hesabını herkes verdi. Bir kişi hariç.. Yazık..." şeklinde bir mesaj yazarak, 19 yıldır kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ı hedef aldı.

Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım, Alex'in ayrılık sürecinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında sergilediği tavırlarla belleklerde yer almıştı. Yıldırım açıklamaları esnasında Alex'le yaşanan diyalogları aktarmış ve sürekli olarak, "Doğru mu Samet! Öyle mi Samet! Konuş konuş..." diyerek, Samet Güzel'den teyit almıştı.

Havalimanında yaşanan bu olay sonrası Samet Güzel, Fenerbahçe kulübündeki görevinden istifa etmişti.