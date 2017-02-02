Aziz Yıldırıma önce af, sonra ceza!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'a PFDK tarafından verilen 6 ay 15 günlük cezanın 60 günü, Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Bu kararın üzerinden 30 dakika sonra, PFDK Yıldırım'a 90 günlük başka bir hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verdiği 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti kararında değişikliğe giderek, cezanın 60 gününü kaldırdığını duyurdu.

Disiplin Kurulu'nun Aziz Yıldırım'a, 2-2 sonuçlanan Adanaspor maçında karşılaşmanın hakemine yönelik soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve tehdit eylemleri ile, maç sonunda yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 6 ay 15 gün ceza verilmişti.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, hakeme yönelik soyunma odası koridorlarında yapılan eylemlerden dolayı 4 ay 15 günlük cezanın onandığı, ancak Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı 60 günlük cezanın kaldırıldığı belirtildi.

30 dakika sonra 90 günlük yeni ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaklaşık 30 dakika sonra yeni bir karar daha duyuruldu.

Aziz Yıldırım', hafta sonu divan kurulunda yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Yıldırım böylece 30 dakika içerisinde önce affedildi, sonra yeniden cezalandırıldı.