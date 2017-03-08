Aziz Yıldırım yine idmana geldi

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftada Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, bugünkü idmanı başkan Aziz Yıldırım da yerinde takip etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ne gelen başkan Aziz Yıldırım da antrenmanı izledi.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00’de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, 2 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını 9 Mart Çarşamba günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek.