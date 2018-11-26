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Fenerbahçe Futbol AŞ’nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi.

Aziz Yıldırım ve eski yöneticilere şok

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, şirketin 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat bu hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası için yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ibra edilmedi.

Diğer yandan, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ise ibra edildi.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı Lacivertli kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi’nin 01.06.2017 – 31.05.2018 özel hesap dönemine ait ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve diğer değerli pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul’da, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tarafından eski icracı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 01.06.2017 – 31.05.2018 özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hususunda oy kullanılmayıp çekimser kalınmıştır.

Bilindiği üzere, Fenerbahçe Futbol A.Ş., son 5 faaliyet yılını zararla kapatmış bir şirkettir ve bu süre zarfında bağımsız denetim kuruluşları tarafından her sene hazırlanan bağımsız denetim raporlarında şirketin borca batık durumuna dikkat çekilmiştir.

Bu olumsuz emarelere rağmen geçmiş faaliyet yılında eski icracı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından önlemler alınarak farklı bir yön çizildiği görülmemiştir. Bu nedenle geçmiş faaliyet yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin iyi yönetildiğine dair somut görüş oluşamamıştır ve eski icracı Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017 – 31.05.2018 özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hususunda herhangi bir yönde oy kullanılmayarak çekimser kalınmasına karar verilmiştir.

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