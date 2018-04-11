Aziz Yıldırım, Portekizin en iyisini getiriyor

Kongre çalışmalarına resmen başlayan Aziz Yıldırım, futbol şubesi için scouting hareketine hazırlanıyor. Benfica’nın scout şefi Jose Boto ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de 13. Kongresine hazırlanan Başkan Aziz Yıldırım, futbol şubesi için yoğun bir hazırlık sürdürüyor.

Ekibiyle beraber yoğun çalışmalar yürüten Başkan Yıldırım, futbolda yeni bir yapılanmayı planlıyor. Scouting sistemini göz önünde tutan Aziz Yıldırım ve ekibi, Benfica’dan sürpriz bir isimle anılıyor.

Portekiz’den Record Gazetesi’nin hamlesine göre daha önce Benfica’ya Lazar Markovic, Nemanja Matic, kaleci Oblak ve Witel gibi isimleri kazandıran Jose Boto’nun Fenerbahçe ile adı geçiyor.

Ancak gazetedeki haberin detayında Fenerbahçe’nin henüz scout Boto ile resmi görüşmelere başlamadığı ve teklifte bulunmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler için esas sorunun Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk’in Jose Boto’yu istediği kaydedildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin Boto’yu getirmek için yıllık 1 milyon euroluk bir teklif yapmayı gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.