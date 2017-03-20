Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı.
Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi. Hollanda ekibinin yönetimi, RvP’ye Kuyt’ı örnek gösterdi, “Sen de aramıza geri dön. Takıma Şampiyonlar Ligi’nde önderlik et” mesajı gönderdi.
Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Aziz Yıldırım onun elini sıkmayı reddetti!

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, Erdoğan'ın isteğiyle el sıkışıp kucaklaştı. Göksel Gümüşdağ'ın 'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım onun elini sıkmayı reddetti!

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından İstanbul’da ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşma sonrası kulüp başkanlarıyla sahnede bir araya geldi. Erdoğan futbol kulübü başkanlarıyla renkli görüntüler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarıyla sahnede yer aldığı sırada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yanına çağırdı. İki başkan Erdoğan'ın yanında el sıkıştı.

Kulüp başkanlarıyla toplu fotoğraf çektiren Erdoğan’ın bu sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la yaşadığı diyaloglar ile samimi görüntüler dikkat çekti.

Fotoğraf çekimi sırasında Yıldırım’ın koluna giren Erdoğan’ın başkanlarla bir süre sohbet ettiği görüldü.

Fotoğrafta, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İtalyan futbolcu Christian Vieri de yer aldı.

YILDIRIM GÜMÜŞDAĞ'IN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'ın isteğiyle el sıkışıp kucaklaştı. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın,'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.

N'Doye:

N'Doye: "Gerçek aslan benim"

Galatasaray'ı yıkan Fırtına!

Galatasaray'ı yıkan Fırtına!

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu


 

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güncel
Aziz Yıldırım onun elini sıkmayı reddetti!

Aziz Yıldırım onun elini sıkmayı reddetti!

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, Erdoğan'ın isteğiyle el sıkışıp kucaklaştı. Göksel Gümüşdağ'ın 'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.
NDoye: Gerçek aslan benim

N'Doye: "Gerçek aslan benim"

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gollerden ilkini atan Dame N'Doye, maç sonrası Instagram hesabından Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşım yaptı.
Galatasarayı yıkan Fırtına!

Galatasaray'ı yıkan Fırtına!

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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini Halis Özkahya yönetecek.
Trabzonspordan Barcelonanın tweetine cevap!

Trabzonspor'dan Barcelona'nın tweetine cevap!

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