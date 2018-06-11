Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu, Ali Koç yönetimine sunuldu. Stopere de mutlaka bir takviye yapması planlanan Fenerbahçe’nin gündeminde Dante var.

Aziz Yıldırım’ın ikna ettiği Dante, Ali Koç’un ekibine de sunuldu. Brezilyalı stoperleilgili kararı yeni hoca verecek. Geçen sezon 48 maça çıkan Dante, Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor ancak transferin perde arkası son derece ilginç. Çünkü Brezilyalı stoperle ilk olarak Aziz Yıldırım temasa geçti. Seçim öncesi görüşmelere başlanan yıldız her konuda ikna edildi. Ancak Aziz Yıldırım’ın seçimi kaybetmesi oyuncu cephesini yine de vazgeçirmedi.

34 yaşındaki stoperin menaceri Ali Koç’un ekibiyle irtibata geçerek oyuncusunun gereken şartlar oluşması halinde imzayı atabileceğini iletti. Teknik direktör konusu belirlendikten sonra Dante’nin durumu da masaya yatırılacak.

Türkiye’yi istiyor

Bayern Münih’ten sonra Wolfsburg’a giden ve Almanya kariyerine Nice’e transfer olarak son veren Dante, geride kalan sezonda tam 48 maça çıktı, 1 gol 1 asist yaptı. Tecrübeli savunmacının ayrılmak istediği ve kariyerine Türkiye’de devam etmeyi planladığı öğrenildi.

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