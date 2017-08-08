G.Saray'a transferde kötü haber!

G.Saray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

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Beşiktaş, Sunderland'den jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Hollandalı futbolcunun maliyetini de borsaya bildirdi.
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Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

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İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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Aziz Yıldırım isim söyleyerek transfer müjdesi verdi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Şekip Mosturoğlu NTV Spor’da %100 Futbol programında Murat Kosova ve Rdıvan Dilmen'in konuğu oldu.

Aziz Yıldırım isim söyleyerek transfer müjdesi verdi!

Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldırım ve Mosturoğlu, Finansal FairPlay'den, erkek basketbol takımının başarısına, transferden, Aykut Kocaman'ın geri dönüşüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları:

"UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yapıldı. ilk yıl 30 milyon Euro zarar ile kapatıldı. 20 milyon Euro'ydu geçen sezon da ve bunu biraz aştık ama kur farkından kaynaklanan bir durum. Bu sene de zarar olarak 10 milyon Euro olarak belirledik, bir sonraki sezonda ise bu sıfırlanmalı. Bu sezon için de çalışmalarımızı ayarladık buna göre. 3 Temmuz sürecinin yarattığı zararlar aslında şu an yaşananlar. TFF'nin uyguladığı kriterler gelecek sezon devreye girecek ve Türkiye'de çok hazır kulüp yok buna. Kur farkı değişkenlik gösteriyor. Bu arada benim bildiğim Trabzonspor'un UEFA ile anlaşması yok. Beşiktaş'ın son senesi ve onlar uygun davrandı FFP'ye."

"Van der Wiel'in gitme isteği var. Beklenen şartları sağlarsa, gidebilir. Kararı Aykut hoca verecek. Bu arada bir konuyu düzeltmek lazım. Van der Wiel FIFA'ya aldığı cezalar nedeniyle gitti. Takımdan ayrılmak için gitmedi."

'Fenerbahçe'ye küsülmez'

"Fenerbahçe'ye küsülmez. Taraftarımız kötü günlerde hep takımın yanında olmuştur. Geçen seneki olumsuz süreç yaşanmaz."

"Wanamaker ile ilgili Obradovic onu istiyor ama olmazsa olmazı değil. Oyuncu Amerika'dan bir teklif bekliyor. Eğer o teklifi bulamazsa ilerleyen dönemlerde transfer çalışmaları olacaktır. Obradovic, basketbolda kurulan takımdan memnun."

"2008'e aday olduğumuzda iki stadı bitmiş olarak, Üçüncü stadı ise maket halinde gösterdik."

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"UEFA'nın bize biraz destek çıkması lazım. Sonuçta Türkiye'de destek alınamıyor bu konuda. Fransa'da 1 oyuncuya 222 milyon Euro veriyorlar. Finansal Fair Play'le bunun ne alakası var? Ben gidip 500 milyonluk forma reklamı alırsam, bu tartışma yaratabilir. Neymar'ın PSG'ye transferinin FFP ile ne alakası var. Legal olmayabilir. Güç gösterisi var. Araştıracaklar. 222'lik operasyonun karşılığında yapılanlar şu an legal olmayabilir. Burada bir devletin güç gösterisi var. Biz 2 sene önce çok oyuncu aldık diye bu olmadı. Biz o oyuncuları almasaydık da UEFA ile bu anlaşma yapılacaktı."

'Aykut Kocaman kendini çok geliştirdi'

"Değişmeyen tek değişimin kendisidir. Ben Aykut'un neden gittiğini bilmiyorum. 3 Temmuz Fenerbahçe Cumhuriyetine çok zarar vermiştir. Bizler hapisteyken çok boşluk oldu. Fenerbahçe'yi ayakta tutmak için bazı oyuncularımız teknik ekip ve yöneticilerimiz, beraberlik içerisinde kötü günlerden iyi günlere taşımak için plan yaptık. 50 bin kadınımızın maça gelmesi Fenerbahçe'nin kaderini değiştirmiştir. Aykut buranın çocuğudur yani. Daha önce de gitti, geldi. Biz yadırgamıyoruz. Fedakarlık yaptık ya da yaptı diyemeyiz. Yalnız Aykut hoca bu süreç içerisinde kendini çok geliştirdi. Eskiden daha düzdü ama şimdi çok geliştirdi ve geniş bakıyor artık. Aykut Kocaman'ın en büyük transfer olması doğrudur."

"Oyuncular da kendilerine güvenmeyen hocaya (Advocaat) bunları söylemeleri lazımdı. Herkes geçen sezon kabullendi. Kongre üyelerine de söyledim, 4 transfer yapacağız. Çalışmalarımız tüm titizlikle devam ediyor. Parasal sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta forma reklamını bağlamış olacağız. Bütçe belli bir yere gelmiş olacak. Kullanabileceğimiz 100 milyon Euro'nun olduğunu söyledim. Biz bu hafta içerisinde 4 oyuncu içerisinden 2'sini getirebiliriz, öbürü de 2'si gelir diye tahmin ediyorum. Transferde nokta atışı yaparak devam etmek istiyoruz. Santrafor, orta sahaya hücuma dönük olarak bir oyuncu düşünüyoruz."

Lima ve Ben Arfa'da son durum

" Sol bek için şu an önümüzde bir tablo yok ama olabilir. Lucas Lima'ya açıklık getirelim. Neymar'ın babası onu PSG'ye götürmek istiyor ama ilerleyen zamanda ne olur ne biter bilinmez. Ben Arfa için geçen sene görüştüm, anlaştım, Paris'e gidersem gelmem dedi. Hakikaten de Paris ile anlaştı. Ben Arfa'nın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi var. 11 milyon Euro da alacağı olduğunu iddia ediyor. Van Persie'de hayal kırıklığımız yok. Sakatlığından dolayı maalesef oynayamadı. Şu anda elinden geleni yapıyor. Van Persie gelmeden önce sakatmış. Terraneo bizden saklamış raporları. Sonradan öğrendik. Aykut hoca da ona çok güveniyor."

Yıldırım'dan Lens açıklaması

"Lens 2,3 milyon Euro alıyordu, 2,7 milyon Euro önerdik. Bizden 4 milyon Euro istedi başta, 3 milyon Euro'ya indi. Kulübü çözsek, alabilirdik. Advocaat'ın bize verdiği rapor var, 'Kısa süreli alırsanız, alın; uzun dönemli sorun yaşayabilirsiniz' diye. Biz çok isteseydik Lens'i alırdık. Ozan Tufan'a herhangi bir teklif gelmedi. Gerekirse bir değil iki santrafor alırız. Sınır yok yani. Bazen Mahmut Uslu ile konuşurken UEFA'da oynatmayalım ama yeter ki transfer edelim dedik ama oyuncuya bunu deklare etmek olmuyordu. Ozan Tufan için teklif yok. Menajerleri 10 milyon Euro - 12 milyon Euro getireceğiz dediler, çalışma yaptılar. Şu anda olmadı. 35 bin seyirci ortalamasıyla falan, bu seneyi götüreceğimizi düşünüyorum."

"Aykut Hoca'nın getirdiği enerjiyle, tribünler geri dönüş yaptı. Biz bir şey yapmadık. 18 bini geçkin kombine satıldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Doğuş'un da katkıları ile artık hep bu seviyede kalacaktır ve yüksek kombine sayılarına oynayan bir takım olacaktır. Salonun Basketbola toplam katkısı 17.8 milyon dolar. Kombine satışlarının 25 bini bulmasını bekliyoruz. Ortalama 30 bin taraftarı bulmayı hedefliyoruz. Başakşehir evet çok başarılı ama hiçbir zaman 4 büyüklerin haricinde o stat 15 bin kişiyi bulmuyor. Biz de spor kültürü yok. Maça giderken neden gittiklerini bilmiyorlar."

'Euroleague'de yüzde 7 ortağız'

"Basketbolda TL olarak 4M'a yakın gelir kazanıyoruz. Onu da masraf olarak artı-eksi federasyona ödeyerek sıfıra geliyoruz. 11 kulüp olarak Euroleague'e ortağız. Payımız %7. NBA gibi geliştirilmiş lig kurulursa oraya kayarız. Başkaları düşünürler."

Emre Mor transferini bizzat açıkladı

"Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile. Daha geri dönüş yapmadılar. Inter'den bir oyuncu istiyorlar ve bundan dolayı oyuncuya baskı yapıyorlar."

Eljif Elmas'a övgü dolu sözler

"22 ya da 26 kulüp, Eljif Elmas'ın peşindeydi. Bizim Antic de olmak üzere araya girdiler ve bu çocuğu buraya getirdik. Ajax, Manchester City, Avrupa'nın her yerinden bu çocuğun istendiğini biliyoruz. Aykut hoca da çok beğeniyor. Altyapıdan çıkan oyuncumuz Oğuz Kaan Güçtekin için Manchester City, 5 milyon euro teklif etti. Satmadık. Bu sezon ilk 11'de oynarsa kimse şaşırmasın. 8 numara falan da oynuyormuş."

"Kulüplerin sorunları çok. Herkes 'kulüpler harcıyor, devlete vergi vermiyorlar' diyor. Bizler gibi kulüplerin en büyük sıkıntısı, devlete ödediğimiz vergilerdi. 1998'de bu yana 375 milyon dolar vergi ödedik. Devletin bugüne kadar Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yoktur. Devlet Beşiktaş'a stat yapımında 55 milyon TL yardım yapıldı. Biz Avrupa Şampiyonu olduk hiçbir şey almadık. Galatasaray şampiyon olduğunda 12 milyon dolar aldı. Biz de şimdi beklemedeyiz. Bu hafta Edirne'deki arazi üzerine, 1 Milyon Üye kapsamındaki Fenerbahçe Evi'ni yapmaya başlıyoruz. Antalya'da 108 dönüm arazi aldık. Kayseri'de, dağa giden Fenerbahçelilerin çıkıp kayak yapabilecekleri bir mekan yapacağız. Oraya da Fenerbahçelilerin buluşacakları mekan yapıyoruz, 1 Mayıs'ta açacağız."

Yeniden başkanlığa aday olacak mı?

"Fenerbahçe'nin yeri Kadıköy'dür. Hiçbir yere gitmeyiz. 65 bin forma sattık. İnşallah 4. yıldız da takılırsa, bu daha farklı bir noktaya gelecektir. Cumhurbaşkanı'na en çok FETÖ mücadelesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Başkanlığa aday olmam konusunda zamanı geldiğinde konuşurum. Ne ihanetler gördüm, ne sevgiler gördüm. 2001'de bıraktığım zaman, insanlar bırakmayayım diye sokaklarda yürüdü. Stada geldiğinizde tuvalete giremiyordunuz, paçaları sıvamak zorunda kalıyordunuz. Oralardan buralara geldik. Türkiye'de sporu seven bir Cumhurbaşkanı var artık. Geçmişi spor."

"Eskiden Fenerbahçe-Galatasaray taraftarı kavga ediyor, Fenerbahçe-Beşiktaş taraftarı kavga ediyor deniyordu. Hani Fenerbahçe, Galatasaray yok yine kavga, olay. Kulüpler falan oturup konuşmayacak kardeşim. TFF'dir sorumlu. Sorumlu, sorumluluğu üstüne alacak. TFF Passolig'i bize zorla yaptırıyor. Ama kendisi final oynatıyor. Passolig kullanmıyor. Rezerv Lig kuralım. 21 yaş altı çocuklara yazık oluyor. İtalya'da İspanya'da hep var. Biz bunu söyledik sürekli ama hiç icraate geçilmedi."

TFF'ye tepki!

"Basına açıklama yapıyorum, ceza veriyorlar. Aralık ayının sonuna kadar cezalıyım. Bugün bu TFF'nin Samsun'daki görüntüsünden sonra istifa etmeli. Beceriksizler çünkü. Yine ceza verecekler bana ama önemli değil. Fatih Terim olayında Şekip Bey dedi ki, "Tazminat ödenirse olayın takipçisi olacağız."! Fatih Terim'i sokağa atıyorsunuz, sonra parayı ödemeyeceğim. Çocuk oyuncağı değil bu. Ödemeyeceğim, konuşacağım falan yok. Türkiye'de hiç antrenör yok mu? 4 maç ne demek? Getirdiğin adamı 4 maç için mi getirdin? Getirdiysen o da yanlış. Bu senenin ismi Lefter olsun dedik, yazı gönderdik. Yapın Lefter'i, seneye de İlhan beyi yapın. Neden yapmıyorsunuz? Bundan sonra ben ceza almam haberiniz olsun. Ben 19 senedir başkanlık yaptım, kimlerle başkanlık yaptım geldim gittim."

'Bıçakla sahaya giriyorlar'

Barış sezonu olmaz ya. Dilekle olmaz bu işler. TFF Başkanı hangi stada gidebiliyor? Niye konuşmuyor kimse gerçekleri? Bıçakla sahaya giriyorlar. Bir şey olsa ne olacak? Yıldırım Demirören bizim stada gelebiliyor mu, Beşiktaş, Galatasaray Stadına gidebiliyor mu? Anadolu’ya gidebiliyor mu? Saygı görüyor mu?  Herkes iyi transferler yaptı, paralar harcandı. Haksızlık olmadan bir sezon olmasını istiyorlar. Bunu hakemler ve TFF yapacak. Transferde 4 transfer sözümüz var. Gerçekleştireceğiz ve gerekirse yine yapacağız.

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