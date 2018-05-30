Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

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Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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Tolgay için reddedilemeyecek teklif

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Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
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Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

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Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Başkan Yıldırım Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Milliyet Gazetesi'ni ziyaret etti. Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Yıldırım, ilk transfer müjdesini de verdi.

Başkan Yıldırım, sezonun ilk transferini Ömer Faruk Beyaz'ı kadrolarına katarak gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yıldırım, açıklamasında, "İlk transferi yaptık. Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Milli Takım oyuncusu, Bayern Münih de istiyordu zaten." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

2003 doğumlu Ömer Faruk, bu sezon U15 takımında sergilediği performansla ayakta alkışlandı. 15 yaşındaki oyuncu, ocak ayında U17 takımıyla birlikte Katar’daki Alkass 18 Turnuvası’na katılmış, futboluyla izleyenleri hayran bırakmıştı.

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Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Başkan Yıldırım Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzaladıklarını söyledi.
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