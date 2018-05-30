Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı

Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.