Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

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Aziz Yıldırım çıldırdı: "Size maç yönettirmem!"

Fenerbahçe'nin Adanaspor beraberliğinin ardından hedef isim olan Serkan Çınar'a devre arasında Aziz Yıldırım koridorda isyan etti.

Aziz Yıldırım çıldırdı: Size maç yönettirmem!

Fenerbahçe ile Adanaspor arasındaki maçın devre arasında hakem Serkan Çınar’a büyük öfke vardı. Verilmeyen penaltıya sinirlenen başkan Aziz Yıldırım, hakemler içeri girdiğinde koridorda isyan etti.

HTSpor'un haberine göre Yıldırım, “Emeklerimize yazık ediyorsunuz. O penaltıyı nasıl çalmazsın? Yazık değil mi bu kadar insana? Ne biçim maç yönetiyorsunuz! Böyle hakemlik olmaz. Saha ortasına sandalye koyarım size maç yönettirmem!” diyerek çıkıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.  Yıldırım, Türk sporunda düzenin bozuk olduğunu ve devletin el atması gerektiğini söylerken, hakemler şikayetçi olan kulüplere de seslendi.

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