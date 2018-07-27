Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
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Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Aziz Yıldırım belgelerle geliyor! Ali Koç'u topa tutacak

Ali Koç’un açıklamaları Aziz Yıldırım’ı harekete geçirdi. Yıldırım’ın mali danışmanları ve hukukçuları toplantı üstüne toplantı yaptı. Yıldırım’ın haftaya Ali Koç’u topa tutacağı açıklandı.

Aziz Yıldırım belgelerle geliyor! Ali Koçu topa tutacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı. Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.

YASAL SORUNLAR VAR

Fenerbahçe'nin halka açık bir şirket olduğunu belirten hukukçular, Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasının ise bazı yasal sorunlar doğuracağı konusunda hem fikir oldu.

BELGELERLE KONUŞACAK ORTALIK YIKILACAK

Ali Koç'un özellikle yapılan sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirleri borç olarak göstermesi Yıldırım'ı kızdırdı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a belgelerle yanıt verecek. Ortalık birbirine girecek.

HUKUKİ OLARAK DA İNCELENECEK

Yıldırım'ın kurmaylarının Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını hukuki olarak da incelemeye aldığı da ifade ediliyor.

PEŞİN HANESİNDEKİ GELİRLER NASIL BORÇ GÖSTERİLİR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'deki videolu analizinde 3.2 milyar TL tutarındaki borcun 397 milyon TL'si peşin tahsil edilmiş gelirler kalemine ait olması eski Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok tepkisini çeken konu olduğu ifade ediliyor. Yıldıım ve kurmayları özellikle bu konuda çok sert mesajlar verecekler.

Ali Koç'tan 190 milyon Dolar'lık dev hamle

Ali Koç'tan 190 milyon Dolar'lık dev hamle

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Ali Koç'tan 190 milyon Dolar'lık dev hamle

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Aziz Yıldırım belgelerle geliyor! Ali Koçu topa tutacak

Aziz Yıldırım belgelerle geliyor! Ali Koç'u topa tutacak

Ali Koç’un açıklamaları Aziz Yıldırım’ı harekete geçirdi. Yıldırım’ın mali danışmanları ve hukukçuları toplantı üstüne toplantı yaptı. Yıldırım’ın haftaya Ali Koç’u topa tutacağı açıklandı.
Ayew tamam, sırada 3 yıldız daha var

Ayew tamam, sırada 3 yıldız daha var

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