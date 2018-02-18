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Ocak 2016'da transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan, son olarak da sezon sonuna kadar Dinamo Kiev'e kiralanan Denys Boyko, sosyal medya hesabından Türkiye'deki günlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Ayrılır ayrılmaz Beşiktaşı bombaladı

2015/16 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Denys Boyko, son olarak Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına kiralanmıştı.

Sezon sonuna kadar Kiev forması giyecek olan 1.97 boyundaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki günlerine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Türkiye'de adeta denizin dibindeydim." diyen Boyko, "Dinamo Kiev'e geri dönmek ve özellikle de son oynadığım maç, benim için yeniden nefes almak gibiydi." sözlerini kullandı.

Boyko, Kiev'de kendisine gösterilen sevgiden ötürü taraftarlara, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini iletti.

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