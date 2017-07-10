Ayrılık resmen açıklandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Bekir İrtegün ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada; Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün’ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erdikten sonra 2015-16 sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olan Bekir İrtegün, İstanbul ekibiyle 54 lig maçına çıktı. Bekir bu maçlarda 4 gol attı.