Ayrılalı 3 yıl oldu, çilesi bitmedi!

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ÖZBEK'E BÜYÜK TEPKİ

Buna göre Galatasaray yine aynı sebeplerden dolayı Kamerunlu futbolcuya 1.7 milyon Euro ödemekle cezalandırıldı. Böylece Sarı-Kırmızılı kulübe çıkan fatura 4.9 milyon Euro'yu (Yaklaşık 18.4 milyon lira) buldu. Taraftarlar sosyal medyada bu duruma isyan ederken, Başkan Dursun Özbek ve yöneticileri suçladı.

UEFA'DAN CEZA GELEBİLİR

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Olcan Adın ve Dany'ye ödemelerin yapılması için Galatasaray'a 30 Haziran'a kadar süre tanıdı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu parayı ödememesi durumunda konunun UEFA'ya intikal edeceği, bu durumda transfer yasağı cezasının gelebileceği ifade ediliyor.

GİTTİ AMA BOMBALARI BİTMEDİ!

Galatasaray forması giydiği dönem yaptığı büyük hatalarla çok can yakan Dany'nin intikamı acı oldu.

OLCAN AKHİSAR'DA COŞTU

Sezon başında serbest bırakılan Olcan, devre arasında gitti Akhisar'da adeta harikalar yaratıyor.

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