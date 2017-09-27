Ayrılalı 3 yıl oldu ancak derdi bitmedi!

Dany, sözleşmesi nedensiz feshedildiği için 1 milyon 200 bin euro istedi. Aslan ise, Bursaspor ile 800 bin euroya anlaşan futbolcuya 400 bin euroluk farkı ödeyeceğini bildirdi. Dünkü duruşma sonrasında kararı hakem heyeti verecek.

Dany Nounkeu’nun ayrılığının ardından yıllar geçti ancak Galatasaray ile Kamerunlu futbolcu arasındaki dava bitmedi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmesi feshedilen Dany, FIFA’ya gitmiş ve faizleriyle birlikte 1 milyon 519 bin euro talep etmişti. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi devam etmesine rağmen gönderildiğini öne süren futbolcunun bu talebini değerlendiren FIFA’nın uyuşmazlıkla ilgili kurulu, Kamerunlu oyuncunun talebini kısmen haklı bulmuş, 461 bin euro hükmetmişti.

Bunun üzerine tarafların son durağı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) oldu. Ve taraflar, bir kez daha karşı karşıya geldi. İsviçre’de dün yapılan duruşmaya, Galatasaray Hukuk Başmüşaviri Petek Aslan katıldı. Dany bu kez bir yıllık alacağı olan 1 milyon 200 bin euro talebinde bulunurken, Cim-Bom ise 400 bin euro vereceğini bildirdi.

Sözleşmenin tek taraflı olarak 31 Temmuz’da feshedildiğini, futbolcunun da bir hafta sonra Bursaspor ile anlaşma yaptığını dile getiren Galatasaray, Dany’nin Bursa’dan 800 bin euro aldığını da hatırlattı. Aslan, bu nedenle eski futbolcusuna aradaki fark olan 400 bin euroya razı olduğunu dile getirdi.

İsviçre’de dün görülen davanın sonucu ve hakemlerin vereceği karar, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Skorer