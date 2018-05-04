Aykut Kocamanın yüzüne bakmadığı Islaya 3 talip birden

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio İsla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mauricio İsla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

Özellikle ligin ikinci yarısında formasını Şener'e kaptıran başarılı oyuncuya İtalya'dan Tudor'un yeni takımı Udinese, Chievo ve Genoa'nın talip olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KAYBOLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği başarılı sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Sezon başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son haftalarda kendine ilk 11'de yer bulamadı. Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı'ya kaptırdı.

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