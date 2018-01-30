Aykut Kocamanın vazgeçilmezi oldu

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Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.

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Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor. Aykut Kocaman ile beraber çıkışa geçip, en faydalı sezonunu oynayan Souza, zorlu deplasmanda da adını hissettirdi.

Brezilyalı orta saha bu sezon ligde 2. golünü de kafayla kaydederken, özellikle Aykut Kocaman ile çok yakın bir ilişki kurdu. Kocaman'ın en sevdiği oyuncu tipi olarak tanımlanan tecrübeli futbolcunun saha içi ve dışı özellikleri alkış alıyor.

Tecrübeli teknik adamın kariyeri boyunca çalışıp, en sevdiği oyuncu profillerinden olan Josef de Souza, ligdeki 19 maçın 18'inde yer aldı.

22: Josef de Souza, Fenerbahçe'de bu sezon 22 resmi maça bin 890 dakika sahada kalarak, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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