Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

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Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

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"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

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'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

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Aykut Kocaman'ın kehaneti yine tuttu

İlk yarıda “Puan farkı suni” dedikten 5 hafta sonra G.Saray’ı yakalayan Aykut Kocaman, “Rakiplerimiz ekstra maç kaybedecek” tahmininde de isabet sağladı.

Aykut Kocamanın kehaneti yine tuttu

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ne derse çıkıyor. Ligin ilk yarısında Kanarya 11.haftada lider G.Saray’ın 9 puan gerisinde kaldığında Kocaman, “Cim-Bom ile aramızdaki bu puan farkı suni. Rakibin zor maçları var. Fark kapanır” demişti. Nitekim Sarı Kanarya 16. haftada Sarı-Kırmızılı takımı puan olarak yakalamıştı.

G.BİRLİĞİ GALİBİYETİNİ BİLDİ!

Kocaman, şampiyonluk yarışı tahminlerinde “Bizim kalan maçları almamız ve rakiplerimizin de kendi aralarında yapacakları maçta kaybedecekleri puan dışında, ekstra bir maça ihtiyacımız var” demişti. Bu sözlerin sıcaklığı geçmeden G.Saray, G.Birliği deplasmanında kaybetti ve ekstra maçlardan ilki gerçekleşti.

SON TAHMİNLER NE OLACAK?

Zirve ile puan farkını (Başakşehir) 5’e, G.Saray ile 3’e indiren Kanarya şimdi  kalan 6 maça odaklandı. Kocaman şampiyonluk yarışı için 72 puanı alan ipi göğüsler ve F.Bahçe yüzde 99 ilk 2 içerisinde yer alacak tahminlerini de yaptı. Bu tahminlerin ne derece tutacağı ya da tutmayacağı 6 haftalık süreçte belli olacak.

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