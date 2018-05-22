Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Aykut Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.

Aykut Kocamanın gözdesine talipler var

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir.

Valbuena'dan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Valbuena'dan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Obradovic'ten iki bomba transfer

Obradovic'ten iki bomba transfer

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı


 

Takvim

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Valbuenadan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Valbuena'dan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Aykut Kocaman’la yıldızı barışmayan Mathieu Valbuena’dan çok konuşulacak sözler.
Aykut Kocamanın gözdesine talipler var

Aykut Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Obradovicten iki bomba transfer

Obradovic'ten iki bomba transfer

EuroLeague finalinde Real Madrid’e 85-80 mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Doğuş’u hareketli bir yaz dönemi bekliyor.
Fenerbahçeden Galatasaray ve Beşiktaşa transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Sarı-Lacivertliler, sezonun bitimiyle birlikte ilk transfer bombasını patlattı.
Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Sakaryasporun yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Ali Koç seçilirse Avrupanın konuştuğu hocayı getirecek

Ali Koç seçilirse Avrupa'nın konuştuğu hocayı getirecek

Ali Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose olduğu öğrenildi.
Yaktın bizi Lamonica

Yaktın bizi Lamonica

Kariyerinin son maçına çıkan Lamonica, dün gece maçın son bölümlerinde çaldığı düdüklerle Fenerbahçe Doğuş'u yaktı.
Aykut Kocaman yarın istifa ediyor

Aykut Kocaman yarın istifa ediyor

Kocaman’ın Konya maçı sonrası “2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım” dediği istifasını yarın yönetime vereceği ortaya çıktı.
Obradovic kaçan kupa sonrası neler söyledi?

Obradovic kaçan kupa sonrası neler söyledi?

Turkish Airlines EuroLeague Finali'nde Real Madrid'e 85-80 mağlup olan Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından takıma ve taraftalara büyük övgülerde bulundu.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....