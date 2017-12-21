Aykut Kocamanın gözdesi ezeli rakibe gidiyor

Sezon başı Konya’dan Udinese’ye transfer olan Riad Bajic, Trabzonspor'a önerildi.

Devre arasında kadroyu takviye ederek şampiyonluk yarışında daha iddialı olmak isteyen Trabzonspor'un gündemine çok sürpriz bir isim girdi...

Menajerler, sezon başında Atiker Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olan Riad Bajic'i teklif etti. Bordo- Mavili yönetim konuyu teknik direktör Rıza Çalımbay'a iletti.

GÖZLER RIZA ÇALIMBAY'DA

Tecrübeli hocanın forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Boşnak yıldızla ilgili raporu bekleniyor. Çalımbay'ın onay vermesi durumunda Udinese'ye Bajic için kiralama teklifi yapılacak.

GEÇEN SEZON 17 GOL ATMIŞTI

Geçen sezon Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor formasıyla 17 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, Serie A'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Sol ayağını çok etkili kullanan Bajic ayrıca güçlü fiziği ve istikrarı ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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