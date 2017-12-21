Aykut Kocamanın gözdesi ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

Aykut Kocaman'ın gözdesi ezeli rakibe gidiyor

Sezon başı Konya’dan Udinese’ye transfer olan Riad Bajic, Trabzonspor'a önerildi.

Aykut Kocamanın gözdesi ezeli rakibe gidiyor

Devre arasında kadroyu takviye ederek şampiyonluk yarışında daha iddialı olmak isteyen Trabzonspor'un gündemine çok sürpriz bir isim girdi...

Menajerler, sezon başında Atiker Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olan Riad Bajic'i teklif etti. Bordo- Mavili yönetim konuyu teknik direktör Rıza Çalımbay'a iletti.

GÖZLER RIZA ÇALIMBAY'DA

Tecrübeli hocanın forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Boşnak yıldızla ilgili raporu bekleniyor. Çalımbay'ın onay vermesi durumunda Udinese'ye Bajic için kiralama teklifi yapılacak.

GEÇEN SEZON 17 GOL ATMIŞTI

Geçen sezon Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor formasıyla 17 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, Serie A'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Sol ayağını çok etkili kullanan Bajic ayrıca güçlü fiziği ve istikrarı ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Fırtına dinecek gibi değil

Fırtına dinecek gibi değil

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Burak Yılmaz'dan olay yaratan Arda Turan paylaşımı

Burak Yılmaz'dan olay yaratan Arda Turan paylaşımı


 

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Aykut Kocamanın gözdesi ezeli rakibe gidiyor

Aykut Kocaman'ın gözdesi ezeli rakibe gidiyor

Sezon başı Konya’dan Udinese’ye transfer olan Riad Bajic, Trabzonspor'a önerildi.
Fırtına dinecek gibi değil

Fırtına dinecek gibi değil

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık periyottan sonraki en iyi serisini yakalayacak.
Burak Yılmazdan olay yaratan Arda Turan paylaşımı

Burak Yılmaz'dan olay yaratan Arda Turan paylaşımı

Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan'la yaptığı görüşmeyi paylaştı ve üzerine 'Geliyor' yazdı. Burak'ın bu paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi.
Trabzonspora sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
Sadece 2 milyon Euroya kapı gibi stoper

Sadece 2 milyon Euro'ya kapı gibi stoper

Rıza Çalımbay’ın da transferi için onay verdiği Pazdan’ın menajeri Piekarski, “Artık Legia’dan ayrılma vakti geldi. Ona birçok teklif sundum ama son kararı kendisi verecek” dedi.
Trabzonspor çok farklı

Trabzonspor çok farklı

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 yenerek bir üst tur için büyük avantaj sağladı. Karadeniz ekibi, kupada 2 maçta 10 gol kaydederken gollerin 5’i Rodallega’dan geldi.
Sosanın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da taraftarlar Jose Sosa'ya büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda Burak Yılmaz(13') ve Okay Yokuşlu(83')'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş transfer açıklaması geldi.
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....
Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Başakşehir maçından sonra Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, yeni bir transfer zirvesi yaptı. Görüşmede...