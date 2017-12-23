Aykut Kocamandan samimi Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Sarı Lacivertliler puanını 33'e yükselterek uzun bir aranın ardından maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Maçtan önce düşündüklerime yakın bir maç oldu. Rakibi bozup, kontrolü alıp kaleye gitmeye başlayacağımız anlarda golü yedik. Konyaspor oyununu bize kabul ettirdi. Bizim de baskımız çok azdı. Sahaya yerleştiler. İkinci yarıda baskıyı kurmaya başladık."

"Dakika 60-65’lerden sonra skora yakındık. 1-0 maçı gibi görünüyordu ama bariz hata planları bozdu. Devreye 35 puanla girmek moral verecekti. Bu avantajı da kaybettik."

"Bir takım şeyleri bir araya getirerek, bir takım kararlar veriliyor. Ozan Tufan bir anlamda da bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama her şeyin de açıklanması gerekmiyor."

''Oyunun başlarında en büyük sıkıntımız rakip kaleci ve stoperlere doğru baskıyı götüremeyince, Konyaspor, 3 yıla yakın zamandır oynadığı, çok alışık olduğu oyunu bize karşı oynamaya başladı. Yer belirlediler, alan belirlediler, sağlıklı top oynamaya başladılar. 25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde yaratamamızla geçti. Oyunun kontrolü daha çok ortadaydı. İlk yarının ikinci bölümü baskımızı hissettirmeye başladık. Ancak ana problem şu oldu; Aatif'in yanında Valbuena, daha fazla topla beraber dışarılara geldi ve topu üçüncü bölgeye getirmeye başladık. Ancak ceza sahası içinde sorunluyduk. İlk yarı belki bir tık düşük geçti"

"Sonra tam 'Oyunu dengeledik ve istediğimiz kıvama getirdik' derken basit hatadan doğan gol geldi. Bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geriye attı. 70’inci dakikadan sonra tamamen ablukaya aldık ve net pozisyonlar yakaladık. Ama istediğimizi elde edemedik."

'Soldado ve Fernandao bir tercihti sonuçta'

Bir gazetecinin basın toplantısında 'Soldado ve Fernandao maç başında neden oyunda olmadı?' sorusu üzerine Kocaman, şunları söyledi:

''Belirgin bir neden yok. Bu tamamen kendi iç dünyamızda oyun kurmamızla ilgili bir olay. Sonuçta bir tercihti. Maçı 30 dakika, 60 dakika ve 90 dakikalık bölümlere ayırdığımızda, belki son 30 dakika diye kurgulamıştım ben kafamda. Tabii bu benim kurgulamamla olmuyor. Rakibin de önlemleri ve yapmak istedikleri var. Ama gerçek şu ki, bu gol bizi geriye itti.''

"Fatih Terim rakipler için iyi mi oldu, kötü mü oldu?" sorusuna ise Kocaman, ''Hiçbir yanıtım yok" dedi. Takımın son derece doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kocaman, ''Sezonun ikinci yarısı, bu düzenli oyunla, ısrarlı oyunla, hemen hemen bütün maçları alacağız.''

"Devre arasında oyuncu takviyesi olacak mı?" şeklindeki soruya Kocaman, ''Tabii ki belirlediğimiz birtakım eksikler var. Takviye çok kolay bir şey değil. Tabii ki isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak ve mali akışı da doğru anlamda yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.